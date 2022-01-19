В Новосибирске 9-летний ребенок пострадал под колесами внедорожника

ГИБДД г. Новосибирск

В Новосибирске водитель внедорожника «Hyundai» сбил девятилетнего мальчика на светофоре.

В Новосибирске 40-летний мужчина за рулем внедорожника сбил несовершеннолетнего ребенка на светофоре. Об этом рассказала городская Госавтоинспекция.

ДТП произошло вечером 19 января на перекресте улиц Сибревкома и Серебренниковской. Сорокалетний новосибирец за рулем внедорожника «Hyundai» ехал на запрещающий сигнал светофора и сбил девятилетнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате наезда ребенок получил травму головы и множественные ушибы. Сейчас мальчик находится в больнице, а на месте ДТП работает экипаж ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.