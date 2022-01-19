В Новосибирске брошенной на дороге новорождённой девочке дали имя

Фото Минздрава по Новосибирской области

В Новосибирске ищут родителей девочке, которую нашли в коробке на обочине дороги.

В начале января на трассе под Новосибирском неизвестные оставили на морозе новорождённую девочку в коробке. К счастью, малыша нашли подростки вместе с семьёй и доставили в больницу. Сейчас ребёнок в полном порядке, ему ищут новых родителей и даже дали имя. Об этом «Вести Новосибирск» рассказала начальник управления опеки и попечительства администрации Новосибирского района Инна Оранова.

«Мы занимаемся вопросом жизнеустройства ребёнка. У нас по закону 30 дней на это. В течение ближайшей недели она найдёт семью, я думаю. Перспективы у неё прекрасные. Состояние ребёнка удовлетворительное. Есть кандидаты, мы работаем с ними. Да, у девочки уже есть документы, свидетельство о рождении, фамилия, имя и отчество. И СНИЛС есть. Имя ребёнку было дано с учётом пожелания семьи, которая спасла девочку», – рассказала Оранова.

По нормам законодательства в СМИ нельзя называть имена детей. Однако известно, что фамилия девочки напрямую связана с тем, как её спасли. Будущие родители, если захотят, смогут поменять её Ф.И.О.

По словам Орановой, органы опеки стараются делать всё максимально оперативно, чтобы девочка как можно меньше времени провела в госучреждении. Однако усыновление – это очень ответственный и важный процесс, поэтому будущих родителей не торопят. Специалист отметила, что на эту роль уже есть много кандидатов, некоторые из них даже живут в других регионах.

Напомним, что после нахождения девочки на обочине дороги в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство ребёнка. Также известно, что малыша родили в домашних условиях.