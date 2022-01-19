В Новосибирске фельдшер получил ножевое ранение при спасении врача

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В Новосибирске фельдшер спас своего коллегу от пьяного сожителя пациентки, однако получил 20-сантиметровую резаную разваленную рану плеча.

В Новосибирске фельдшер скорой помощи Сергей Скуратов спас своего коллегу от удара ножом: на врача попытался напасть пьяный родственник пациентки. Инцидент выявил довольно системную проблему медиков – оказалось, что в 2020 году было зафиксировано 20 нападений на врачей, а в 2021 году – 7. Это следует из данных правительства Новосибирской области.

Сергей Скуратов в составе бригады скорой помощи отправился на вызов 1 января 2022 года к женщине с желудочным кровотечением. С самого порога медиков встретил пьяный сожитель пациентки – он вёл себя агрессивно, однако поначалу дальше нецензурных выражений не заходил.

«Встретил нас пьяный мужчина, который настроен был агрессивно, выгонял нас, ругался. Мы начали заниматься женщиной, он сел, молчал, иногда начинал выражаться», – рассказывает фельдшер.

Врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Пурескин занимался пациенткой и сидел спиной к пьяному мужчине. Они находились в небольшой комнате, где было трудно развернуться. Фельдшер собирал систему для проведения инфузионной терапии, и в этот момент сожитель пациентки резко встал, уже с ножом в руках, и замахнулся на врача.

«Я попытался сбить нож с траектории удара, но он [сожитель пациентки] меня всё равно полоснул по левой руке. Уже вместе с врачом мы скрутили нападавшего, дождались приезда сотрудников полиции и отдали наряду», – вспоминает Скуратов.

Пурескин рассказывает, что до сих пор удивляется, как им повезло в этой ситуации. По его словам, мужчина был очень агрессивным и крепким физически, поэтому фельдшеру с трудом удалось его остановить. Только потом врач понял, что его коллегу всё-таки задели.

«Я почувствовал, как Сергей ослабевает. Спрашиваю его: «Он достал тебя [ножом]?» Сергей говорит: «Достал». В этот момент, когда зафиксировали и положили его [нападавшего] в угол, Галина Владимировна – ещё один помощник [в составе бригады скорой помощи] – помогла ему [Сергею Скуратову] снять куртку, через которую его резанули», – поделился Пурескин.

В результате фельдшер получил 20-сантиметровую резаную разваленную рану плеча. По его словам, это «большая удача», что мужчина не задел артерию. В обратном случае для него или для врача первый день 2022 года мог стать последним.

Пациентку вместе с фельдшером пришлось госпитализировать в больницу.

Врачи рассказывают, что часто сталкиваются с агрессивным поведением пациентов, однако редко их действия заходят так далеко. Постепенно количество подобных случаев снижается, в 2019 году их было 20, в 2020 году – стало 7.