В Новосибирске ищут отправителей сообщений о «минировании» школ 19 января

Фото Владислава Пирогова / «МК в Красноярске»

Правоохранители устанавливают отправителей сообщений о якобы минировании школ в Новосибирске, сообщили в Аппарате антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области.

Утром 19 января многие школы Новосибирска получили на электронные почтовые адреса сообщения о минировании и провели эвакуацию.

В Аппарате антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области сообщили, что спецслужбы начали обследовать здания на предмет обнаружения взрывных устройств, а правоохранители — искать тех, кто организовал рассылку.

Ситуация находится под контролем, необходимо сохранять спокойствие, подытожили в АТК.

Напомним, что сообщения о якобы минировании поступают в школы часто и, как правило, оказываются ложными. Один из последних примеров — «минирование» школы № 4 на улице Достоевского 13 января.

Аналогичные предупреждения нередко получают также детские сады, суды и торговые центры.