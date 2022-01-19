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В Новосибирске ищут отправителей сообщений о «минировании» школ 19 января

Фото В Новосибирске ищут отправителей сообщений о «минировании» школ 19 января
Фото В Новосибирске ищут отправителей сообщений о «минировании» школ 19 января

Фото Владислава Пирогова / «МК в Красноярске»

Правоохранители устанавливают отправителей сообщений о якобы минировании школ в Новосибирске, сообщили в Аппарате антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области.

Утром 19 января многие школы Новосибирска получили на электронные почтовые адреса сообщения о минировании и провели эвакуацию.

В Аппарате антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области сообщили, что спецслужбы начали обследовать здания на предмет обнаружения взрывных устройств, а правоохранители — искать тех, кто организовал рассылку.

Ситуация находится под контролем, необходимо сохранять спокойствие, подытожили в АТК.

Напомним, что сообщения о якобы минировании поступают в школы часто и, как правило, оказываются ложными. Один из последних примеров — «минирование» школы № 4 на улице Достоевского 13 января.

Аналогичные предупреждения нередко получают также детские сады, суды и торговые центры.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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