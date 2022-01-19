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В Новосибирске из-за сообщений о минировании массово эвакуировали школы

Фото В Новосибирске из-за сообщений о минировании массово эвакуировали школы
Фото В Новосибирске из-за сообщений о минировании массово эвакуировали школы

Фото pixabay.com

Несколько школ Новосибирска утром в среду, 19 января, получили сообщения о минировании и были эвакуированы.

Утро 19 января в ряде школ в разных районах Новосибирска началось с эвакуации — образовательные учреждения были вынуждены организовать её из-за сообщений о минировании, поступивших на электронную почту, сообщили в службе 112.

В частности, эвакуация прошла в школе № 213 на улице Одоевского. Дозвониться в неё не удалось.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, 13 января в Новосибирске из-за сообщения о минировании эвакуировали школу № 4 на улице Достоевского в Центральном районе. Днём ранее в городе эвакуировали суды.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

эвакуация
школы
Новосибирск
школьники
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