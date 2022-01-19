В Новосибирске мужчина выпал из окна в Кировском районе

Фото Густаво Зырянова

Утром 19 января из окна многоэтажного жилого дома в Кировском районе Новосибирска выпал мужчина. Его тело обнаружили прохожие.

В среду, 19 января, около 06 часов 48 минут на территории жилмассива «Просторный» в Кировском районе Новосибирска прохожие заметили тело мужчины.

Смерть наступила в результате падения из окна 10-этажного дома, данный факт подтвердили правоохранители, пишет «АиФ-Новосибирск». Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, похожий случай произошёл в Кировском районе в начале прошлой недели, 10 января. Тогда из окна многоэтажки также выпал мужчина, но произошло это на территории комплекса «Шесть звёзд». Очевидцы рассказывали, что, будучи на земле, он подавал признаки жизни.