В Новосибирске ожидается резкое похолодание до -24 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

После 20 января в Новосибирск придут ночные морозы до -24 градусов.

В Новосибирск возвращается морозная погода на ближайшие три дня. Синоптики обещают, что столбики термометров будут показывать до -24 градусов. Об этом сообщили на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Похолодание начнётся уже в четверг, 20 января. Ночные температуры составят -16...-18 градусов, в пригороде – до -20...-22 градусов. Днём ожидается потепление до -12...-14 градусов. Будет переменная облачность, из-за морозов практически не будет осадков. Местами изморозь, на дорогах – гололедица.

В пятницу, 21 января, ночью вновь похолодает до -18...-20 градусов, в пригороде будет холоднее – примерно -21...-23 градуса. Днём температура воздуха составит -13...-15 градусов. Осадков в этот день не ожидается, однако синоптики предупреждают о скользкой дороге. Ветер сменит направление и будет дуть с востока со скоростью 2-7 м/с.

Суббота, 22 января, обещает стать самым холодным днём недели. Ночью температура составит -19...-21 градус, в пригороде будет мороз до -22...-24 градусов. Дневная температура составит -14...-16 градусов. Осадков не ожидается, на дорогах – гололёд. Ветер восточный 2-7 м/с.

Напомним, что в ночь на 19 января верующие начали отмечать Крещение. Жители Новосибирска отправились купаться в прорубях на христианский праздник в 20-градусный мороз. Сиб.фм собрал большую подборку фотографий с купелей.