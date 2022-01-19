В Новосибирске рынок жилья вырос до максимальных значений и дальше будет сокращаться

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Независимый эксперт Сергей Николаев объяснил, почему 2022 год не будет удачным для застройщиков после взрывного роста показателей строительства.

В Новосибирске строительный рынок вернулся к показателям 2014-2016 годов – в этот период в городе зафиксировали самые высокие показатели продаж квартир и объёма ввода жилья. Однако за ростом последовало снижение. Независимый аналитик Сергей Николаев объяснил, почему за нынешнем ростом также следует ожидать сокращение показателей.

Как рассказал Николаев, в Новосибирске 2014-2016 годы показали взрывной рост строительства, а продажи квартир в новостройках были максимальными за 20 лет. Тогда застройщики вводили в эксплуатацию 1,57 млн квадратных метров жилой площади ежегодно, а в 2016 году число заключённых ДДУ составило 31 569 штук. В 2021 году схожие показатели: введено в эксплуатацию 1,57 млн «квадратов», зарегистрированных ДДУ – 32 118.

Главное отличие прошедшего 2021 года в более высокой степени защиты дольщиков из-за перечисления финансовых средств на счета эскроу.

Сергей Николаев обнаружил в показателях 2021 года схожие тенденции с периодом 2014-2016 годов. Поэтому аналитик уверен, что после взрывного роста строительства начнётся период спада. Эксперт объяснил, что в прошлом падение было связано с перепроизводством новостроек на рынке. Он считает, что спад в 2022 году будет связан с выросшими ставками по ипотеке.

«Высокие объёмы ввода жилья в 2014-2016 годах привели к перепроизводству на рынке новостроек и последовавшему за ним падению среднегодового ввода жилья в 2017-2019 годах на 33% в Новосибирске и на 25 % в Новосибирской области. В 2020-2021 годах основным драйвером роста продаж было льготная ипотека и низкие ипотечные ставки в целом», – отметил Николаев.

По мнению аналитика, сегодня существенно снизился спрос из-за роста ставок по ипотеке. Поэтому продажи сместились в сторону вторичного рынке и новый год уже не будет для застройщиков таким благоприятным.