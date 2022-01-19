В Новосибирске врача больницы №34 осудили на два года условно за смерть ребенка

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В Новосибирске заведующую отделением больницы №34 признали виновной в гибели несовершеннолетнего пациента.

Новосибирский суд приговорил к лишению свободы условно врача больницы №34. Заведующую лор-отделением признали виновной в плохой координации между подразделениями медицинской организации, сообщила пресс-служба регионального Следкома.

Ленинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по делу заведующей лор-отделением больницы № 34. По данным следствия, в 2018 году из-за халатности врача погиб несовершеннолетний пациент медицинской организации. Осужденная не обеспечила надлежащую связь между структурными подразделениями больницы и не проконтролировала качество работы врачей. Врача также обвинили в отсутствии проведения дополнительных клинических исследований и разбора тактики лечения больного.

Суд приговорил женщину к двум годами лишению свободы условно и запретил ей заниматься врачебной деятельностью в течение полутора лет. Приговор пока не вступил в законную силу.