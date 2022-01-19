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общество

В Новосибирске врача признали виновным в смерти 15-летнего мальчика

Фото В Новосибирске врача признали виновным в смерти 15-летнего мальчика
Фото В Новосибирске врача признали виновным в смерти 15-летнего мальчика

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске заведующую оториноларингологическим отделением осудили за халатность в отношении несовершеннолетнего пациента.

Суд вынес приговор заведующей оториноларингологическим отделением одной из больниц Новосибирска. По вине медика погиб несовершеннолетний пациент, сообщают в СУ СК России по региону.

Суд установил, что в конце октября – начале ноября 2018 года несовершеннолетнего пациента госпитализировали в больницу. Однако заведующая отделением не следила за работой врачей, за качеством лечения и состоянием больного, а также не обеспечила взаимосвязь между структурными подразделениями медицинской организации по лечению мальчика.

«Не контролировала правильность тактики выбранного лечения, не провела клинический разбор больного, не провела дополнительные исследования», – добавили в СК.

В отношении заведующей завели уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлёкшая существенное нарушение прав граждан, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Ленинский районный суд приговорил её к 2 годам лишения свободы условно, 1,5 года ей запрещено заниматься врачебной деятельностью.

Напомним, ранее в Новосибирской области Следком завёл уголовное дело о халатности после гибели детей в пожаре.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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