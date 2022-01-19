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В Новосибирской области более 1 тысячи осуждённых искупались в проруби на Крещение

Фото В Новосибирской области более 1 тысячи осуждённых искупались в проруби на Крещение
Фото В Новосибирской области более 1 тысячи осуждённых искупались в проруби на Крещение

Фото ГУФСИН по Новосибирской области

Осуждённые в исправительных учреждениях Новосибирской области отметили Крещение Господне 19 января.

19 января ежегодно отмечается Крещение Господне – христианский праздник, посвящённый крещению Иисуса Христа в реке Иордан. Отметить событие смогли и осуждённые в Новосибирской области – более тысячи человек искупались в проруби и очистили грехи.

Фото В Новосибирской области более 1 тысячи осуждённых искупались в проруби на Крещение 2

Осуждённые, отбывающие наказание в исправительных учреждениях региона, смогли пройти обряд омовения в иорданях. Верующие в ИК уже больше 10 лет принимают участие в Крещенских купания, об этом рассказал помощник начальника ГУФСИН России по региону по организации работы с верующими протоиерей Олег Просенков.

«Одиннадцатый год подряд принимают участие в Крещенских купаниях осужденные исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Новосибирской области. Перед купаниями во всех учреждениях проходят водосвятные молебны и освящается вода в купелях. После чего каждый желающий может погрузиться в воду», – рассказал Просенков.

Фото В Новосибирской области более 1 тысячи осуждённых искупались в проруби на Крещение 3

Он также отметил, что для осуждённых уже стало традицией окунаться в купель на Крещение. Для важного церковного обряда даже шьются специальные белые рубахи. А принять участие в омовении могут все желающие. В этом году в проруби искупались более 1 тысячи осуждённых.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал большой фоторепортаж с Крещенских купаний ночью на 19 января.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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