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общество

Вирусолог Нетёсов раскрыл имя главного антипрививочника Новосибирска

Фото Вирусолог Нетёсов раскрыл имя главного антипрививочника Новосибирска
Фото Вирусолог Нетёсов раскрыл имя главного антипрививочника Новосибирска

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов назвал имя самого главного противника вакцинации в регионе.

Вирусолог из Новосибирска Серей Нетесов заявил, что главный противник вакцинации в регионе – это главврач гомеопатической клиники Светлана Геросенко. Об этом сообщили СМИ.

Ученый-вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что главврач гомеопатической новосибирской клиники Светлана Геросенко является главным противником вакцинации в регионе. Свои идеи Геросенко продвигает через видео в TikTok.

По мнению эксперта-гомеопата, главный аргумент против вакцинации заключается в том, что прививка негативно воздействует на иммунитет и усугубляет хронические заболевания, кроме того, женщина утверждает, что в период эпидемии вакцинироваться нельзя. Вирусолог отметил, что на самом деле многие эпидемии были ликвидированы за счет массовой вакцинации населения.

Еще один аргумент против вакцинации, который выдвигает Геросенко – это негативные последствия прививки для репродуктивной системы. Она заявляет, что вакцинация приводит к бесплодию, однако вирусолог оперирует строго противоположными данными о том, что у переболевших ковидом возрастает риск деградации репродуктивных органов.

Нетесов отметил, что деятельность Геросенко, скорее всего, направлена на расширение клиентуры, передает АиФ-Новосибирск. Первичный прием у гомеопата стоит 50 тысяч рублей.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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