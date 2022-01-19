«Я заберу жизни ваших детей»: в Новосибирске произошла самая массовая атака лже-террористов в 2022 году

Фото Сиб.фм, из группы "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

19 января Новосибирск выдержал массированную атаку псевдо-террористов, которые обещали взорвать десятки образовательных учреждений в регионе.

19 января университеты, школы и детские сады Новосибирска получили сообщения о возможном теракте. Работа нескольких десятков образовательных учреждений была парализована. Журналисты Сиб.фм выяснили, может ли человек привыкнуть к постоянным эвакуациям, и кому выгодно держать сибиряков в постоянном напряжении.

"Я отомщу"

Сообщения о минировании начали поступать в образовательные учреждения Новосибирска утром 19 января. Рассылка угроз осуществлялась по электронной почте. В соответствии с регламентом была объявлена эвакуация. Новосибирцы начали делиться данными о происходящем в соцсетях. Органы пока не дают точную информацию о том, сколько всего учреждений угрожали «взорвать», но, судя по сообщениям жителей города речь идёт о десятках.

В частности, горожане сообщили о «минировании» трёх детских садов в Советском районе — №18, 320 и 452, пяти университетов – НГУ, НГТУ, СГУПС, НГУиЭУ и НГАУ. При этом самая массированная атака лже-террористов коснулась средних общеобразовательных школ.

Так, в Дзержинском районе письма с угрозами поступили в школы № 18, 178, 153, 87, 59, в Октябрьском – в школы № 115,16, 155, 52 и 11-ую гимназию, в Заельцовском – в школы № 100, 24, 131, 43, 51, 17, 77, 52, в Первомайском – в школы № 141, 8, 117, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 213, в Калининском – в школы № 46, 34, 126, 36, 78, 126, 12, 173 и 81-й лицей, в Ленинском – в школы № 90, 74, 89, 48, 94, в Кировском – в школы № 152, 187, 198, 196, в Центральном районе – в школу №4, в Железнодорожном – в школы №1 и 84.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, в школы пришло сообщение от человека, якобы имеющего отношение к конкретному учебному заведению, которого «не замечали» и «считали пустым местом».

«Я отомщу вам, всем, кто причинил мне боль и заставил страдать», — говорится в сообщении.

Недовольство очередным "терактом"

На проверку учебных заведений на предмет возможного минирования были ориентированы значительные силы, процесс держали на контроле представители Антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области.

Власти подтвердили, что на сообщения оперативно отреагировали правоохранительные органы и спасательные службы: каждое здание было обследовано на предмет обнаружения взрывных устройств. После проверки учреждения вернулись к стандартному режиму работы. Проведенные мероприятия позволили представителям АТК заявить, что «сообщения носят заведомо ложный характер».

«В аппарате антитеррористической комиссии региона напоминают гражданам о необходимости сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений», — напомнили сотрудники АТК.

Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.

Массированная атака лже-террористов в соцсетях вызвала не страх, а скорее негодование среди местных жителей. Многие жители Новосибирска пожаловались на то, что им посреди рабочего дня необходимо ехать в детсад или школу забирать детей, пристраивать их к родственникам, везти к друзьям и т.д. Кажется, что за последние несколько лет ложных сообщений о терактах уже было столько, что человек привык к угрозам.

Привыкнуть почти невозможно

Это только кажется, заявила в беседе с Сиб.фм психотерапевт Татьяна Ефанова. По ее словам, несомненно, есть определенная категория горожан, которая может равнодушно взирать на очередную эвакуацию из-за угрозы теракта, но большинство горожан испытывает сильный стресс.

«Привыкает человек от того, что он истощился от постоянной стимуляции нервной системы, от постоянной стимуляции тревогами и волнениями. У тех, кто острее реагирует на события, из-за постоянной тревожности могут развиться психосоматические заболевания, неврозы, бессонница», — отметила психотерапевт.

Ефанова подчеркнула, что часто повторяющиеся угрозы не расслабляют человека, а когда речь идет о представителях, например, силовых структур или спасательных служб, наоборот – мобилизуют.

«У силовиков, считаю, бдительность притупиться не может. Это их работа. Их приучают к тому, чтобы они реагировали в любом случае, независимо от того, насколько часто это все повторяется», — пояснила эксперт.

Кому это всё надо

Вопрос, кому выгодно периодически устраивать подобные акции в крупных городах, до сих пор остаётся открытым. Источник в правоохранительных органах в беседе с журналистом Сиб.фм на тему, кому и зачем это нужно, сначала уклончиво ответил, что ситуация прояснится, когда «будет задержан заказчик». До сих пор этого не произошло.

При этом собеседник отметил, что ранее были установлены IP-адреса, с которых периодически осуществляется массовая рассылка угроз: зачастую они зарегистрированы на территории Украины и европейских государств. Не исключено, что в этот раз были задействованы они же.

«Цели понятны. Во-первых, это дезорганизация работы правоохранительных органов, дестабилизация ситуации, отвлечение силовиков от работы на сторонние объекты. Во-вторых, это попытка спровоцировать социальное недовольство, чтобы население было недовольно работой правоохранительных органов, представителей органов власти», — пояснил собеседник.

Эксперт в сфере экстремизма Сергей Чудинов отчасти согласился с представителем правоохранительных органов: если речь идёт о структуре, расположенной за пределами России, то скорее всего её цель – дестабилизация ситуации. Однако, по его словам, существует гипотеза, что атаки лже-террористов могут быть выгодны российским властям.

«Отработка готовности общества к чрезвычайным ситуациям. Сейчас происходит деэскалация «Россия-Украина», «Россия-НАТО», у нас принимают много поправок в законы, которые связаны с военной ситуацией, с внезапным вторжением и так далее. Мне кажется, это всё вписывается в контекст. Быстрая эвакуация гражданского населения из каких-то точек наподобие учений. Версия имеет право на существование», — отметил Чудинов.

При этом эксперт добавил, что в массированной атаке лже-террористов могут быть задействованы несколько факторов одновременно.