«Я заберу жизни ваших детей»: в Новосибирске произошла самая массовая атака лже-террористов в 2022 году

Фото Сиб.фм, из группы "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"
19 января Новосибирск выдержал массированную атаку псевдо-террористов, которые обещали взорвать десятки образовательных учреждений в регионе.
19 января университеты, школы и детские сады Новосибирска получили сообщения о возможном теракте. Работа нескольких десятков образовательных учреждений была парализована. Журналисты Сиб.фм выяснили, может ли человек привыкнуть к постоянным эвакуациям, и кому выгодно держать сибиряков в постоянном напряжении.
Сообщения о минировании начали поступать в образовательные учреждения Новосибирска утром 19 января. Рассылка угроз осуществлялась по электронной почте. В соответствии с регламентом была объявлена эвакуация. Новосибирцы начали делиться данными о происходящем в соцсетях. Органы пока не дают точную информацию о том, сколько всего учреждений угрожали «взорвать», но, судя по сообщениям жителей города речь идёт о десятках.
В частности, горожане сообщили о «минировании» трёх детских садов в Советском районе — №18, 320 и 452, пяти университетов – НГУ, НГТУ, СГУПС, НГУиЭУ и НГАУ. При этом самая массированная атака лже-террористов коснулась средних общеобразовательных школ.
Так, в Дзержинском районе письма с угрозами поступили в школы № 18, 178, 153, 87, 59, в Октябрьском – в школы № 115,16, 155, 52 и 11-ую гимназию, в Заельцовском – в школы № 100, 24, 131, 43, 51, 17, 77, 52, в Первомайском – в школы № 141, 8, 117, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 213, в Калининском – в школы № 46, 34, 126, 36, 78, 126, 12, 173 и 81-й лицей, в Ленинском – в школы № 90, 74, 89, 48, 94, в Кировском – в школы № 152, 187, 198, 196, в Центральном районе – в школу №4, в Железнодорожном – в школы №1 и 84.
По данным Telegram-канала Mash Siberia, в школы пришло сообщение от человека, якобы имеющего отношение к конкретному учебному заведению, которого «не замечали» и «считали пустым местом».
«Я отомщу вам, всем, кто причинил мне боль и заставил страдать», — говорится в сообщении.
На проверку учебных заведений на предмет возможного минирования были ориентированы значительные силы, процесс держали на контроле представители Антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области.
Власти подтвердили, что на сообщения оперативно отреагировали правоохранительные органы и спасательные службы: каждое здание было обследовано на предмет обнаружения взрывных устройств. После проверки учреждения вернулись к стандартному режиму работы. Проведенные мероприятия позволили представителям АТК заявить, что «сообщения носят заведомо ложный характер».
«В аппарате антитеррористической комиссии региона напоминают гражданам о необходимости сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений», — напомнили сотрудники АТК.
Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась.
Массированная атака лже-террористов в соцсетях вызвала не страх, а скорее негодование среди местных жителей. Многие жители Новосибирска пожаловались на то, что им посреди рабочего дня необходимо ехать в детсад или школу забирать детей, пристраивать их к родственникам, везти к друзьям и т.д. Кажется, что за последние несколько лет ложных сообщений о терактах уже было столько, что человек привык к угрозам.
Это только кажется, заявила в беседе с Сиб.фм психотерапевт Татьяна Ефанова. По ее словам, несомненно, есть определенная категория горожан, которая может равнодушно взирать на очередную эвакуацию из-за угрозы теракта, но большинство горожан испытывает сильный стресс.
«Привыкает человек от того, что он истощился от постоянной стимуляции нервной системы, от постоянной стимуляции тревогами и волнениями. У тех, кто острее реагирует на события, из-за постоянной тревожности могут развиться психосоматические заболевания, неврозы, бессонница», — отметила психотерапевт.
Ефанова подчеркнула, что часто повторяющиеся угрозы не расслабляют человека, а когда речь идет о представителях, например, силовых структур или спасательных служб, наоборот – мобилизуют.
«У силовиков, считаю, бдительность притупиться не может. Это их работа. Их приучают к тому, чтобы они реагировали в любом случае, независимо от того, насколько часто это все повторяется», — пояснила эксперт.
Вопрос, кому выгодно периодически устраивать подобные акции в крупных городах, до сих пор остаётся открытым. Источник в правоохранительных органах в беседе с журналистом Сиб.фм на тему, кому и зачем это нужно, сначала уклончиво ответил, что ситуация прояснится, когда «будет задержан заказчик». До сих пор этого не произошло.
При этом собеседник отметил, что ранее были установлены IP-адреса, с которых периодически осуществляется массовая рассылка угроз: зачастую они зарегистрированы на территории Украины и европейских государств. Не исключено, что в этот раз были задействованы они же.
«Цели понятны. Во-первых, это дезорганизация работы правоохранительных органов, дестабилизация ситуации, отвлечение силовиков от работы на сторонние объекты. Во-вторых, это попытка спровоцировать социальное недовольство, чтобы население было недовольно работой правоохранительных органов, представителей органов власти», — пояснил собеседник.
Эксперт в сфере экстремизма Сергей Чудинов отчасти согласился с представителем правоохранительных органов: если речь идёт о структуре, расположенной за пределами России, то скорее всего её цель – дестабилизация ситуации. Однако, по его словам, существует гипотеза, что атаки лже-террористов могут быть выгодны российским властям.
«Отработка готовности общества к чрезвычайным ситуациям. Сейчас происходит деэскалация «Россия-Украина», «Россия-НАТО», у нас принимают много поправок в законы, которые связаны с военной ситуацией, с внезапным вторжением и так далее. Мне кажется, это всё вписывается в контекст. Быстрая эвакуация гражданского населения из каких-то точек наподобие учений. Версия имеет право на существование», — отметил Чудинов.
При этом эксперт добавил, что в массированной атаке лже-террористов могут быть задействованы несколько факторов одновременно.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают