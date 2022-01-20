400 дольщиков пяти долгостроев в Новосибирской области получат компенсации

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Вопрос ещё пяти долгостроев региона будет разрешён с применением механизма ППК «Фонд». Итоговое решение было принято Наблюдательным советом публично-правовой компании. Денежные выплаты за недостроенное жильё получат порядка 400 дольщиков.

По сообщению председателя Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, заместителя председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина, в конце года приняты решения по большому числу проблемных жилых объектов. Таким образом, ещё 2 312 дольщиков получат компенсации. Ими были куплены квартиры в 18 проблемных объектах в шести регионах страны, однако их дома не были сданы. В нашей области 5 таких объектов.

В общем на эти цели направят 7 921 млн рублей. ППК «Фонд» опубликует информацию о старте выплат по указанным объектам на своём официальном сайте в январе 2022 года.

Исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков подчеркнул важность такого решения, напомнив, что по соглашению правительства Новосибирской области с ППК «Фонд» уже разрешены проблемы 12 домов. Дольщикам четырёх объектов уже выплачены денежные компенсации, ещё 8 долгостроев будут сданы в ближайшие два года. На данный момент список пополнен ещё 5 объектами: 3 дома застройщика ООО ИСК «Базис-Строй» по адресу с. Верх-Тула, микрорайон Радужный, д. 17/4, 17/5, 17/6; 1 дом застройщика ООО «Стройинвестпроект» по адресу г. Бердск, ул. Карла Маркса, 57, д. 4; 1 дом застройщика ЗАО ИФК «ФинСибИнвест» по адресу г. Обь, ул. Геодезическая.