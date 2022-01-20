Авиабилеты со скидкой 50 %: авиакомпания начала масштабную распродажу билетов на 2022 год

Фото Александра Кондратьева

Российская авиакомпания S7 Airlines проводит распродажу билетов 2022 года со скидками до 50 %. В акции участвуют как внутренние направления, так и международные. Совершить полёты можно с 24 января. Акция скоро завершится: в 23:59 мск 21 января 2022 года.

Трёхдневная распродажа началась с 18 января 2022 года в 00:00 мск и закончится уже скоро – 21 января 2022 года в 23:59 мск, сообщает официальный сайт авиакомпании. Воспользоваться перелётом со скидкой можно уже с 24 января 2022 года. Скидки есть на внутренние и на международные рейсы.

Самые выгодные цены на перелёты из Москвы в Дубай – 14 376 рублей (туда и обратно). Москва – Хургада (Египет) – 8 169 рублей (туда и обратно). Москва – Ларнака (Кипр) – 8 826 рублей (туда и обратно).

Привлекательные цены предлагаются на перелёты из Новосибирска в крупные города России: Москву, Санкт-Петербург, Владивосток и Симферополь.

Напомним, какие направления чаще всего выбирают авиадебоширы, вылетая из Новосибирска, и порядок контроля QR-кодов у пассажиров при вылете в Россию из зарубежных аэропортов.

