Бойкот из-за неразделённой любви в четвёртом классе: мать затравленной школьницы из Новосибирска рассказала свою версию конфликта

Фото Алёны Истоминой / Сиб.фм

Родители учеников четвёртого класса одной из школ в Новосибирске пытаются выжить из класса девочку – Сиб.фм выслушал все стороны конфликта.

Родители учащихся одной из школ в Первомайском районе Новосибирска требуют отчислить из класса девочку – взрослые утверждают, что школьница срывает уроки и бьёт их детей. При этом мама «трудной девочки» утверждает, что ребёнок начал вести себя агрессивно из-за травли. Как правильно выйти из конфликтной ситуации и почему в этой истории психолог нужен всему классу, разбиралась журналист Сиб.фм.

«Такие дети должны учиться отдельно»

Родители учеников четвёртого класса объединились против одноклассницы их детей Ани* – они требуют перевести ребёнка в спецшколу.

«В октябре 13 числа у нас случилось ЧП, – [Аня] ударила девочку по голове, девочка уехала на скорой. После этого было написано коллективное заявление, заявление я сама составляла, в котором просила, чтобы ребёнка перевели в спецшколу. Я пыталась всячески с ними разобраться. Потом мне пришла отписка, что идёт расследование с привлечением администрации Первомайского района. Решено провести внеплановое родительское собрание», – рассказала журналисту Сиб.фм мама ученицы четвёртого класса Екатерина.

Родители составили коллективное письмо с просьбой перевести ребёнка из их класса, но им пришёл ответ, что без согласия второй стороны перевести ребёнка на другую форму обучения невозможно.

«Нам предложили коллективный тренинг с психологом, – продолжает Екатерина. – Если бы мой ребёнок нуждался в таких тренингах профессиональных, я бы сама обратилась за помощью. Я же не знаю, что там про мою дочь напишут? Почему-то когда нет этой девочки в классе и её союзника, у детей нет между собой ни одного конфликта. Такие дети должны учиться отдельно, в спецучреждениях, это даже им легче будет».

«Моего ребёнка доводят»

Мама Ани, Надежда, объясняет, что проблемы в классе начались два месяца назад из-за мальчика, который отказал в дружбе зачинщице конфликта и выбрал её дочь.

«Из-за этого её избили толпой, – объясняет многодетная мать. – Они забрали её сменку, выкинули в мусорный бак. Я пыталась поговорить с директором, но разбираться в ситуации не хотели. И тогда мой ребёнок начал давать сдачи».

На следующий день Аня ударила одну из обидчиц по голове прямо на уроке. После этого родительский комитет стал требовать перевода ребёнка.

«Сейчас моего ребёнка доводят. Конечно, она реагирует, – продолжает Надежда. – Есть дети-тихушники, а мой ребёнок не боится ничего, всё напоказ делает. Я просила перевести ребёнка в другой класс, но мне сказали, что школа переполнена, обучайтесь дома. Я писала заявление, но после всех комиссий, проверок нас опять засунули в этот класс».

Женщина добавила, что ей самой этот конфликт не нужен, но она неоднократно обращалась к родителям одноклассниц её дочери в попытках примирить детей.

«Я не сторонница того, чтобы бегать и писать заявления на каждого ребёнка, кто обидит моего. Тут надо пытаться детей примирить. Если мы будем постоянно всё решать за детей, как дети потом будут? Без нас они сделать ничего не смогут».

Нужна помощь психолога

Педагог-психолог высшей категории, кандидат психологических наук Анна Бердникова считает, что, когда в классе происходит подобное, необходим психолог, который должен наблюдать за детьми на уроках, на переменах, применять методы диагностики и изучать климат в классе.

«В ситуации сначала нужно разобраться – что происходит, в чём причина и что нужно сделать. Перевод как мера, про которую говорить до анализа ситуации рано. Взрослым до пиков ситуации лучше не доводить», – пояснила Бердникова.

Иногда за помощью к специалисту идёт сам учитель, но педагогам начальных классов тяжелее психологически просить помощи, потому что «в началке учитель гораздо больше должен быть уверен в своей компетенции». Иногда за помощью обращаются сами родители: если они не уверены в компетентности школьного психолога, то могут привлечь специалиста со стороны.

«Это надо сделать и сейчас, чтобы ситуация в этом детском коллективе не повторялась. Поскольку не исключено, что ситуация может повториться даже без этой девочки. Если в классе есть звёздное ядро, которое ведёт свои интересы, – подчёркивает психолог. – По согласованию с педагогом и родителями в этом классе обязательно надо провести диагностику, в некоторых случаях нужны совместные занятия с детьми и родителями. Но это всё зависит от ситуации и от того, что увидит специалист», – уточнила Бердникова.

*Имя ребёнка изменено в соответствии с законодательством РФ