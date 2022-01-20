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общество

Детский омбудсмен рассказала, кому отдадут девочку, найденную в коробке под Новосибирском

Фото Детский омбудсмен рассказала, кому отдадут девочку, найденную в коробке под Новосибирском
Фото Детский омбудсмен рассказала, кому отдадут девочку, найденную в коробке под Новосибирском

Минздрав Новосибирской области

Детский омбудсмен Новосибирской области рассказала, что девочке, подобранной под Новосибирском, нашли новую семью.

Детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала, кому отдадут девочку, найденную в коробке на трассе под Новосибирском. Об этом чиновница написала в своем Instagram-аккаунте.

«В соответствии с законодательством кандидаты в усыновители познакомились с девочкой и выразили согласие принять ее на воспитание. В кратчайшие сроки ребенок будет передан в семью», – заявила Надежда Болтенко.

Детский омбудсмен Новосибирской области объяснила, что ребенка передадут семейной паре, которая стояла первой в очереди на усыновление малыша. При этом на усыновление девочки претендовала семейная пара, нашедшая ребенка. Однако согласно российскому законодательству, ребенка передали в семью, которая уже стояла в очереди на усыновление. Решение по передаче ребенка в семью приняло управление опеки и попечительства Новосибирского района Новосибирской области.

Девочке уже оформили свидетельство о рождении. Надежда Болтенко пожелала новым родителям малышки успехов в воспитании ребенка.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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