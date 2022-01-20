До Новосибирска дошла взрывная волна от извержения вулкана Хунга-Тонга в Тихом океане

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Новосибирск накрыло взрывной волной от извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. По данным портала CityAir, чтобы дойти до Сибири, ей потребовалось около 11 часов.

Взрывная волна от извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай настигла Новосибирск. По данным портала CityAir, средняя скорость, с которой она шла до российских городов, варьировалась. Чтобы оказаться в Сибири, ей потребовалось около 11 часов.

С 23:00 15 января в течение девяти часов новосибирцы, чувствительные к перепадам давления, могли заметить у себя учащённое сердцебиение, боль в груди, шум в голове и закладывание ушей.



Напомним, извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Тонга 14 января. Мощный взрыв, который произошёл днём позже, спровоцировал цунами, докатившееся до берегов Японии, Америки, а также Курильских и Гавайских островов. Облака пепла поднялись на высоту 20 километров.