Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество спорт

Два спортсмена из Новосибирска выступят на Олимпийских играх в Пекине

Фото Два спортсмена из Новосибирска выступят на Олимпийских играх в Пекине
Фото Два спортсмена из Новосибирска выступят на Олимпийских играх в Пекине

Фото со страницы Данила Серохвостова, коллаж Сиб.фм

Новосибирский биатлонист Даниил Серохвостов и бобслеист Михаил Мордасов примут участие в зимней Олимпиаде в Пекине в феврале 2022 года, сообщили в региональном Минспорта.

Два спортсмена из Новосибирской области выступят на Олимпиаде в Пекине в феврале 2022 года. Защищать честь России будут биатлонист Даниил Серохвостов и бобслеист Михаил Мордасов. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

26-летний Михаил Мордасов является мастером спорта России международного класса по бобслею, победителем и двукратным призёром первенства мира среди юниоров, победителем и многократным призёром этапов Кубка Европы.

Даниилу Серохвостову 22 года. 15 января молодой биатлонист завоевал первое золото Кубка мира, давшее ему право выступить на Олимпиаде. Серохвостов является призёром юниорского Кубка IBU – Международного союза биатлонистов (2019), победителем юниорского чемпионата мира и этапа Кубка IBU в смешанной эстафете.

В Минспорта региона уточнили, что ещё одна новосибирская спортсменка, сноубордистка Мария Васильцова, предположительно, примет участие в Олимпиаде. Однако пока имена российских борд-кроссеров, которые будут участвовать в Олимпиаде, официально не объявлены.

Ранее Сиб.фм писал, что трое игроков ХК «Сибирь» вскоре поедут на Олимпиаду в Пекин. Вратарь Харри Сятери вызван в сборную Финляндии, защитник Михал Чайковски приглашён в команду Словакии, форвард Ник Шор будет выступать в составе представителей США.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Напомним, в Минспорта Новосибирской области назвали претендентов на участие в пекинской Олимпиаде.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20291
Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
13694
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
12457
Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело
12135
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
11786
Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
7734
«Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января
7412
В России у 780 человек подтвердился «омикрон» – карта заражений новым штаммом