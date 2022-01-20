Два спортсмена из Новосибирска выступят на Олимпийских играх в Пекине

Фото со страницы Данила Серохвостова, коллаж Сиб.фм

Новосибирский биатлонист Даниил Серохвостов и бобслеист Михаил Мордасов примут участие в зимней Олимпиаде в Пекине в феврале 2022 года, сообщили в региональном Минспорта.

Два спортсмена из Новосибирской области выступят на Олимпиаде в Пекине в феврале 2022 года. Защищать честь России будут биатлонист Даниил Серохвостов и бобслеист Михаил Мордасов. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

26-летний Михаил Мордасов является мастером спорта России международного класса по бобслею, победителем и двукратным призёром первенства мира среди юниоров, победителем и многократным призёром этапов Кубка Европы.

Даниилу Серохвостову 22 года. 15 января молодой биатлонист завоевал первое золото Кубка мира, давшее ему право выступить на Олимпиаде. Серохвостов является призёром юниорского Кубка IBU – Международного союза биатлонистов (2019), победителем юниорского чемпионата мира и этапа Кубка IBU в смешанной эстафете.

В Минспорта региона уточнили, что ещё одна новосибирская спортсменка, сноубордистка Мария Васильцова, предположительно, примет участие в Олимпиаде. Однако пока имена российских борд-кроссеров, которые будут участвовать в Олимпиаде, официально не объявлены.

Ранее Сиб.фм писал, что трое игроков ХК «Сибирь» вскоре поедут на Олимпиаду в Пекин. Вратарь Харри Сятери вызван в сборную Финляндии, защитник Михал Чайковски приглашён в команду Словакии, форвард Ник Шор будет выступать в составе представителей США.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Напомним, в Минспорта Новосибирской области назвали претендентов на участие в пекинской Олимпиаде.