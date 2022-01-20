Эликсир от всех болезней: сколько хранится святая вода после Крещения, как её правильно употреблять

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В ночь с 18 на 19 января верующие уже начали праздновать священный праздник Крещения. Люди окунались в ледяные проруби и набирали святой воды. Сколько будет храниться дома освященная вода и как правильно её пить – в материале Сиб.фм.

19 января православные отмечают праздник, посвящённый событиям евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время крещения, согласно всем трём синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошёл Святой Дух в виде голубя.

По традиции священнослужители в эту дату начинают освящение воды, после чего люди набирают её домой, чтобы пить для очищения духа и тела.

Вода становится святой только после молитв священника и троекратного опускания в воду креста. Как пояснили в Новосибирской митрополии, крещенскую воду можно набирать как 18, так и 19 января. Крещенская вода – это вода, освящённая в Крещенский сочельник и в сам праздник на великом водосвятии.

«Часто Крещенской называют воду, которую освятили именно 19 января, а воду, освящённую накануне, называют Богоявленской. На самом деле вода в эти два дня освящается одним и тем же чином, обладает одними и теми же свойствами и иначе называется Великая агиасма. «Агиасма» переводится с греческого языка как святыня», – сказано на странице митрополии в соцсети «ВКонтакте».

Священники рекомендуют пить воду небольшими порциями, причём крещенскую воду можно разбавлять с обычной питьевой.

Кроме того, служитель Арсений Семёнов говорит о том, что вода не портится благодаря благодатным свойствам, которые она получает при схождении божественной благодати через троекратное погружение священнослужителем креста в воду.

«На вкус она от обычной воды не отличается, её внешние свойства те же. Она отличается внутренним действием на человека. Относиться к ней нужно бережно, ведь вода может и испортиться: освящаясь, она не становится чем-то нетленным», – уточнил священник.

Святую воду лучше всего пить утром на голодный желудок, примерно чайную ложечку после подъёма, перед завтраком.

«Крещенскую и Богоявленскую можно пить только натощак, а воду, освящённую на молебне, – в любое время», – пояснил священник Арсений Семёнов.

Однако кипятить освящённую воду или использовать для приготовления пищи строго запрещено. Важно уважительно относиться к святой воде. Если вы передумали пить – можно окропить ей комнаты и углы дома, считается, что этот ритуал избавит жилище от нечисти.

Лучше всего хранить воду в прохладном месте рядом с иконами. При этом принимать её нельзя в нетрезвом виде и в разгневанном состоянии. В домашних условиях святая вода может использоваться ещё целый год, при этом её необязательно ставить в холодильник.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что священники объяснили целебные свойства святой воды. Каким способом освящают воду на Крещение – 2022, а также кому нельзя нырять в прорубь.