Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Фестиваль «Иглу-2022» пройдёт в Новосибирске 12 февраля

Фото Фестиваль «Иглу-2022» пройдёт в Новосибирске 12 февраля
Фото Фестиваль «Иглу-2022» пройдёт в Новосибирске 12 февраля

Фото Густаво Зырянова

12 февраля на берегу Обского моря в Новосибирске пройдёт XII ежегодный фестиваль «Иглу-2022», сообщают организаторы.

В Новосибирске 12 февраля состоится XII ежегодный зимний фестиваль «Иглу-2022». На берегу Обского моря традиционно развернутся соревнования по строительству ледяных хижин и пройдут тематические мастер-классы. Все желающие смогут сделать снимки на память в специальных фотозонах.

«Участие как всегда бесплатное, а призы самые настоящие!» — отмечают организаторы.

Напомним, что фестиваль по строительству иглу проходит в Новосибирске с 2016 года и пользуется большой популярностью. Участникам не разрешается заготавливать «стройматериалы» заранее, все блоки для своих ледяных хижин они выпиливают на месте. Если перейти по ссылке, то в фотоотчёте Сиб.фм можно посмотреть, как проходило мероприятие в прошлом году.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

парки
Новосибирск
фестиваль
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20291
Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
13694
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
12457
Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело
12135
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
11786
Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
7734
«Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января
7412
В России у 780 человек подтвердился «омикрон» – карта заражений новым штаммом