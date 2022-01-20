Фестиваль «Иглу-2022» пройдёт в Новосибирске 12 февраля

Фото Густаво Зырянова

12 февраля на берегу Обского моря в Новосибирске пройдёт XII ежегодный фестиваль «Иглу-2022», сообщают организаторы.

В Новосибирске 12 февраля состоится XII ежегодный зимний фестиваль «Иглу-2022». На берегу Обского моря традиционно развернутся соревнования по строительству ледяных хижин и пройдут тематические мастер-классы. Все желающие смогут сделать снимки на память в специальных фотозонах.

«Участие как всегда бесплатное, а призы самые настоящие!» — отмечают организаторы.

Напомним, что фестиваль по строительству иглу проходит в Новосибирске с 2016 года и пользуется большой популярностью. Участникам не разрешается заготавливать «стройматериалы» заранее, все блоки для своих ледяных хижин они выпиливают на месте. Если перейти по ссылке, то в фотоотчёте Сиб.фм можно посмотреть, как проходило мероприятие в прошлом году.