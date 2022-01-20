Илья Авербух высказался о составе сборной России на Олимпиаду

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Фигурист и продюсер ледового шоу рассказал, как оценивает состав сборной России-2022. Хореограф и постановщик Илья Авербух в разговоре с NEWS.ru прокомментировал состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду. По его мнению, федерация приняла абсолютно справедливое решение.

Верное решение приняла федерация. Женя Семененко дважды проиграл Андрею Мозалёву. Сначала на чемпионате России, потом на чемпионате Европы. Поэтому федерация выбрала Андрея. Что касается женских соревнований, то там тоже всё решил спортивный принцип. Третья была Щербакова на первенстве страны, которая затем блестяще выступила в Таллине и заняла второе место. Поэтому по ней вопросов тоже никаких не может быть. Всё абсолютно справедливо, —

сказал Авербух.

В 2022 году Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.