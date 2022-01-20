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Когда наступит год Тигра – 2022 по китайскому календарю: какое блюдо обязательно должно быть на праздничном столе

Фото Когда наступит год Тигра – 2022 по китайскому календарю: какое блюдо обязательно должно быть на праздничном столе
Фото Когда наступит год Тигра – 2022 по китайскому календарю: какое блюдо обязательно должно быть на праздничном столе

Коллаж Сиб.фм, фото pixabay.com

1 февраля 2022 года наступает год Тигра по китайскому календарю. Он продлится по 31 января 2023 года. Стихия наступающего года Тигра – вода, цвет года – голубой или чёрный. Что касается блюд новогоднего стола – на нём должно быть много разнообразного мяса.

На самом деле год Тигра наступает 1 февраля 2022 года, хотя многие россияне уже успели отпраздновать его приход в новогоднюю ночь. Но китайцы живут по лунно-солнечному или связанному лунному календарю. Он существенно отличается от европейского григорианского календаря, основанного на солнце.

В китайском календаре каждый год имеет символ одного из 12 тотемных животных: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья.

Каждый год относится и к одной из пяти стихий: вода (чёрный и синий цвет); металл (белый); древо (зелёный); огонь (красный); земля (оранжевый и жёлтый).

Фото Когда наступит год Тигра – 2022 по китайскому календарю: какое блюдо обязательно должно быть на праздничном столе 2

Тигр-2022 – Водяной Тигр. Он приходит только раз в 60 лет. Нынешний Водяной Тигр двухцветный: голубой и чёрный. Голубой цвет символу года даёт водная стихия. Но в Китае основным цветом предстоящего 2022 года считают чёрный. Неоднозначность цветов связана с тем, что в морских глубинах можно найти все оттенки синего и чёрного.

Тигр – хищный зверь, питается преимущественно мясом. Накрывая стол на Новый год – 2022, необходимо учитывать гастрономические пристрастия новогоднего тотема. Можно выбрать любое мясо: говядину, баранину, свинину, кролика.

Фото Когда наступит год Тигра – 2022 по китайскому календарю: какое блюдо обязательно должно быть на праздничном столе 3

Обязательно нужна нарезка из нескольких видов колбасы и ветчины. Готовить мясо лучше одним большим куском, пожарить стейки, а непосредственно перед подачей на стол нарезать их на порционные куски.

Тщательно подойдите к выбору цвета одежды. Лучше всего подойдут любые цвета воды: от густо-синего до бирюзового и голубого. Если ждёте от года материального благосостояния, допустимы цвет серебра или неяркое золото.

Напомним, почему категорически нельзя надевать красное, встречая год Тигра.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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