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общество

Критик Дмитрий Быков назвал три обязательных книги для каждого россиянина

Фото Критик Дмитрий Быков назвал три обязательных книги для каждого россиянина
Фото Критик Дмитрий Быков назвал три обязательных книги для каждого россиянина

Фото с сайта pixabay.com

Каждый житель России обязательно должен прочитать три книги: «Капитанскую дочку» Александра Пушкина, «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Отблеск костра» Юрия Трифонова.

Об этом в беседе рассказал NEWS.ru писатель Дмитрий Быков. Публицист пояснил: указанные произведения повествуют о том, как не допустить раскола внутри общества. Также критик добавил, что «Отблеск костра», по его мнению, единственный объективный труд о Гражданской войне в России.

«Отблеск костра» — единственная, на мой взгляд, объективная книга о Гражданской войне. С этой точки зрения. Но «Капитанская дочка» тоже книга о гражданской войне, только она называется «крестьянской». И даже «Тихий Дон» — роман о гражданской войне. Все эти книги о том, как не допустить раскола внутри общества. Это самая болезненная проблема, —

отметил Быков.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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образование
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