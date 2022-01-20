Критик Дмитрий Быков назвал три обязательных книги для каждого россиянина

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Каждый житель России обязательно должен прочитать три книги: «Капитанскую дочку» Александра Пушкина, «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Отблеск костра» Юрия Трифонова. Об этом в беседе рассказал NEWS.ru писатель Дмитрий Быков. Публицист пояснил: указанные произведения повествуют о том, как не допустить раскола внутри общества. Также критик добавил, что «Отблеск костра», по его мнению, единственный объективный труд о Гражданской войне в России.

«Отблеск костра» — единственная, на мой взгляд, объективная книга о Гражданской войне. С этой точки зрения. Но «Капитанская дочка» тоже книга о гражданской войне, только она называется «крестьянской». И даже «Тихий Дон» — роман о гражданской войне. Все эти книги о том, как не допустить раскола внутри общества. Это самая болезненная проблема, —

отметил Быков.