Магия шести двоек: что ждёт новобрачных, которые решили сыграть свадьбу 22 февраля 2022 года

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Редчайшая зеркальная дата 22.02.2022 пользуется таким спросом среди молодожёнов в России, потому что время регистрации в ЗАГСе в «дефицитный» день продают за круглую сумму. Мнения нумерологов и астрологов о влиянии такой даты на судьбу молодожёнов противоречивы. К тому же вторник – неудачный день для вступления в брак, а болгарская ясновидящая Ванга предупреждала о проклятии «пяти двоек».

22.02.2022 – не просто редкая зеркальная дата, а ещё и второй день недели. Нумерологи оценивают предстоящую дату положительно: цифра 2 символизирует равновесие, гармонию, симметрию, способствующую обретению внутреннего спокойствия и комфорта. Цифра 2 также символизирует любовь, дипломатию, дружбу. А предстоящее 22 февраля содержит целых шесть двоек.

Астрологи оценивают перспективы брака 22 февраля 2022 года осторожно. Пара, вступившая в брак в день, когда Луна находится под влиянием Скорпиона, будет подвергаться испытанию ревностью. Луна находится в фазе Убывающая Луна. Третья лунная фаза – не самое лучшее время для заключения брака. День недели вторник – один из тех дней, когда заключать брак не стоит. Второй день недели находится под покровительством Марса – планеты, символизирующей воинственность. Семейным отношениям будут угрожать постоянные конфликты и ссоры, предупреждают эксперты сайта «Мир космоса». Но есть и плюсы: 22-й лунный день расположен для создания новой семьи.

Абсолютно зеркальная дата 22.02.2022 уже стала мечтой для многих молодожёнов. Время бракосочетания в ЗАГСе в «дефицитный» день начали продавать счастливчики, успевшие вовремя подать заявление. Журналисты «МК» выяснили, что продавцы согласны уступить право регистрации в ЗАГСах Москвы за сумму от 50 до 100 тысяч рублей.

Очевидно, что молодожёнов не пугает известное предсказание болгарской ясновидящей Ванги, которую очень тревожил день, когда «сойдутся пять двоек».

Пророчество о «пяти двойках» обсуждалось в главных телешоу России.

«Самый опасный день для всего мира – день, когда в одном месте соберутся пять двоек», – цитировал Вангу её кум Сергей Косторной в ТВ-программе Первого канала «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым. Тогда в студии обсуждались даты, когда сходились пять двоек в 2020 году: 22 февраля (22.02.2020) и 22 декабря (22.12.2020).

Новые трактовки пророчество получило накануне 2022 года, когда множество дат подходят под определение роковых «пяти двоек».

Напомним, в декабре 2021 года в эфире телеканала НТВ были озвучены новые пророчества болгарской целительницы. Человечество продолжит бороться с коронавирусом и новой страшной болезнью, которая придёт из Сибири. «Из-за изменения климата болезнь вылезет из-подо льда», – предупредила Ванга. В свете её пророчеств дата 22.02.2022, когда сойдутся даже не пять, а шесть двоек, выглядит довольно тревожно. А даты, когда сходятся пять двоек, повторяются в 2022 году каждый месяц.