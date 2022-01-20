НОВАТ: открыта продажа билетов на спектакли февраля

Фото предоставлены НОВАТом

Классические постановки и первая премьера 2022 года

Рады сообщить, что на официальном сайте, в кассе и в мобильном приложении театра открыта продажа билетов на спектакли февраля. Рассказываем о самом интересном на Большой и Малой сценах НОВАТа.

Главным событием месяца станет долгожданная премьера балета «Тщетная предосторожность» на музыку Фердинанда Герольда. Комический спектакль «Худо сбереженная дочь», а именно так изначально назывался балет, уже третье столетие входит в топ самых популярных в мире. На Большой сцене НОВАТа спектакль будет поставлен в хореографической редакции одного из создателей Английского балета сэра Фредерика Аштона. С радостью сообщаем Вам, что в вечерних показах 11 и 12 февраля примет участие легенда мирового балета Народный артист России Николай Цискаридзе, он исполнит партию вдовы Симоны. В партии Лизы звезда мирового балета, прима-балерина Михайловского театра – Анжелина Воронцова.

Фото: Станислав Левшин

В балетной афише февраля представлена балетная классика: «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Коппелия» Л. Делиба – комическая сказка по новелле Гофмана, балет, который можно смотреть всей семьей, жемчужина русского искусства – «Лебединое озеро» П. И. Чайковского, волшебная «Золушка» С.Прокофьева.

Балет «Коппелия». Фото: Алексей Цилер

В День Влюбленных, 14 февраля, мы рекомендуем посмотреть балет «Ромео и Джульетта» в новой авторской редакции 2016 года его создателя народного артиста России Олега Виноградова, поставившего этот спектакль в нашем театре в 1965 году.

Фото: Алексей Цилер

22 и 23 февраля героический «Спартак» А. Хачатуряна в постановке Ю. Григоровича. 22 февраля – заглавную партию исполнит Роман Полковников, 23 февраля – премьер Большого театра Денис Родькин.

Роман Полковников и Денис Родькин

В последние дни зимы вы можете вновь окунуться в атмосферу праздника, посетив балет «Щелкунчик» в хореографической редакции Василия Вайнонена.

Фото: Виктор Дмитриев

Любителей оперного искусства ждем на самых зрелищных оперных постановках нашего театра. «Тоска» Дж. Пуччини заставит зрителей вместе с героями прожить историю любви, коварства и разбитых надежд. «Севильский цирюльник» Дж. Россини – это чистое наслаждение изумительной музыкой и знаменитыми ариями. Страстная цыганка Кармен вновь увлечет в водоворот губительных страстей в одноименной опере Ж. Бизе.

Опера «Тоска». Фото: Алексей Цилер

На Малой сцене самая загадочная опера В. А. Моцарта «Волшебная флейта» поведёт публику по лабиринту, полному знаков и символов, а музыка Г. Перселла в изысканном оперном сочинении эпохи барокко – «Дидона и Эней» – заставит зрителей искренне сопереживать героям античности. В преддверии весны и праздника Масленицы НОВАТ приглашает в мир славянской мифологии и волшебной музыки Н. А. Римского-Корсакова – будет исполнена опера «Снегурочка» в концертной версии получившая самые высокие оценки слушателей.

Опера «Волшебная флейта». Фото: Евгений Иванов

Замечательные оперные сказки на Малой сцене – идеальный выбор для семейного похода в театр. «Малыш и Карлсон» А. Гладких перенесет зрителей в безоблачный мир детских фантазий и шалостей. Премьера декабря, «Морозко» М. Красева заворожит красотой музыки и необыкновенным зимним сценическим оформлением. Также в афише Малой сцены «Кот в сапогах» Ц. Кюи и «Сказка про Козлика» А. Авраменко.

Опера «Морозко». Фото: Виктор Дмитриев

Все спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта».

Билеты – в театральной кассе, на официальном сайте novat.nsk.ru и в мобильном приложении.

До встречи в НОВАТе!