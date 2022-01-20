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Новикомбанк улучшил условия расчётно-кассового обслуживания для малого и среднего бизнеса

Фото Новикомбанк улучшил условия расчётно-кассового обслуживания для малого и среднего бизнеса
Фото Новикомбанк улучшил условия расчётно-кассового обслуживания для малого и среднего бизнеса

Фото предоставлено Новикомбанком

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, изменил тарифный план по специальному банковскому счёту для корпоративных клиентов, участвующих в государственных электронных закупках в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Теперь Новикомбанк начисляет участникам госзакупок проценты в размере 4 % годовых на остаток средств на спецсчёте на период блокирования денег для обеспечения заявки участия в электронных торгах. Данная услуга позволяет клиентам банка получать дополнительный доход, пока денежные средства заблокированы электронной торговой площадкой и не могут быть использованы в текущей хозяйственной деятельности предприятия.

«Новикомбанк обладает широким набором финансовых инструментов для решения самых сложных задач. Постоянно совершенствуя расчётно-кассовое обслуживание, мы обеспечиваем своих партнёров наилучшими условиями предоставления банковских услуг. Большое внимание уделяется работе над продуктами, необходимыми для участия наших клиентов в госзакупках, поскольку торги дают возможность предприятиям развивать свою деятельность и получать прибыль», – прокомментировал директор департамента малого и среднего бизнеса Новикомбанка Денис Есипенок.

Спецсчёт – это отдельный счёт в банке, который необходим для участия малого и среднего бизнеса в госзакупках. На нём поставщик размещает деньги для обеспечения заявок в электронных закупках. Банк по запросу торговой площадки блокирует эти средства после подачи заявки и разблокирует после окончания торгов. Новикомбанк не взимает комиссию за открытие и обслуживание специального счёта. Все вопросы, связанные с расчётно-кассовым обслуживанием, можно уточнить у клиентских менеджеров или в отделениях банка.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

госзакупки
Новикомбанк
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