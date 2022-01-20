Новосибирская область развивает ТИМ/BIM-технологии в сфере «умного строительства»

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Губернатор Андрей Травников проверил степень готовности этапа строительства дворца спорта «Ледовый центр Стрижи» и новой поликлиники ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 3». Объекты будут возведены при совместном финансировании из областного бюджета и поддержке правительства Новосибирской области.

Проект двухэтажного многофункционального спортивного комплекса «Ледовый центр Стрижи» на ул. Тюленина площадью более 11 тыс. квадратных метров включает две ледовые арены международного стандарта и всю сопутствующую инфраструктуру. Спортивный объект планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2022 года. Центр будет оснащён искусственным льдом с применением технологий информационного моделирования (ТИМ/BIM).

По словам Андрея Травникова, арена «Стрижи» – первый в регионе объект, который с самого начала полностью реализуется по новым технологиям цифровых моделей.

Как отметил губернатор, в ближайшие годы всё строительство будет переведено на новые технологии. Важно подготовить к этому проектировщиков и строителей, а также сферу образования и подготовки кадров, все государственные службы и организации – инспекцию стройнадзора, экспертизу и др. Революция состоит в том, что изначально должен быть создан цифровой двойник здания с учётом всех, даже самых незаметных, деталей. Сразу после окончания проектирования все изменения вносятся в цифровую модель. По итогам завершения строительства все службы, эксплуатирующие здание, имеют перед глазами объёмную модель, которая помогает корректировать проект.

«Уже несколько объектов в Новосибирской области строят с применением технологий информационного моделирования. Объёмы бюджетного строительства у нас колоссальные, поэтому переход к новым технологиям будет поэтапный. Наши специалисты к этому готовы, все необходимые бюджетные решения в этом направлении приняты», – заявил губернатор.

Поликлиника в микрорайоне Стрижи по ул. Кубовой предполагает 500 посещений в смену. При её строительстве были выполнены новые санитарные правила и критерии проекта «Безопасная городская среда». В каждое отделение (взрослое и детское) сделан отдельный вход, чтобы потоки пациентов не пересекались. Решён вопрос доступности для маломобильных групп населения – медучреждение оборудовано грузовыми и пассажирскими лифтами.

Глава региона сообщил, что в марте этого года поликлиника примет первых пациентов. Это первая полноценная поликлиника, построенная в Новосибирске за последние 20 лет, а также первый объект нового формата. 7 новых поликлиник, которые сегодня строятся в рамках ГЧП, станут большими многофункциональными амбулаторными центрами с самым широким функционалом – полноценным детским и взрослым отделением, круглосуточным травмпунктом и блоком диагностики.

«Ещё одна важная составляющая этого проекта – сегодня внутри агломерации Минздрав Новосибирской области проводит большую работу по более удобному для жителей прикреплению к медицинским учреждениям. К новой поликлинике в Стрижах будут прикреплены пациенты близлежащих территорий, и им не придётся ездить в Краснообск», – рассказал губернатор.

Новый медкомплекс будет обслуживать 25 тысяч жителей микрорайона Стрижи. В поликлинике будет работать педиатрическая служба, терапевтическая служба, проводиться приёмы узких специалистов: невролога, кардиолога, эндокринолога, гастроэнтеролога, уролога, хирурга, офтальмолога, отоларинголога, травматолога-ортопеда. В дальнейшем запланирован круглосуточный травматологический пункт.

Из средств бюджета Новосибирской области на закупку оборудования для поликлиники выделили 129 млн руб. Медцентр будет оснащён маммографом, флюорографом, системой ультразвуковой визуализации (УЗИ эксперт-класса), оборудованием для ЦСО, а также оборудованием для узких специалистов (гинеколога, офтальмолога, отоларинголога), для лаборатории, приёма пациентов с COVID-19, аппаратами и оборудованием для физиотерапии, медицинской мебелью, медикаментами и расходными материалами.

Для справки: С 1 января 2022 года в России использование технологий информационного моделирования (ТИМ/BIM) для всех объектов капитального строительства с государственным участием стало обязательным согласно Постановлению Правительства РФ № 331. Требование касается тех, для кого средства выделены из бюджетной системы Российской Федерации: заказчиков, застройщиков, техзаказчиков и эксплуатирующих организаций.

Переход на технологию информационного моделирования (ТИМ) касается государственных и муниципальных заказчиков Новосибирской области, в том числе и ГКУ НСО УКС, МКУ г. Новосибирска УКС, а также ГБУ НСО ГВЭ НСО, инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.

Переход на технологию информационного моделирования (ТИМ) касается государственных и муниципальных заказчиков Новосибирской области, в том числе и ГКУ НСО УКС, МКУ г. Новосибирска УКС, а также ГБУ НСО ГВЭ НСО, инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.

Сегодня по приказу министерства строительства Новосибирской области функционирует региональная рабочая группа в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 331.