Новосибирские следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва на молочном заводе в Купино

СУ СК России по Новосибирской области
В Новосибирске Следком возбудил уголовное дело по факту нарушений правил охраны труда на молочном заводе в Купино.
В городе Купино Новосибирской области сегодня произошел взрыв на молочном заводе. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по факту нарушений правил охраны труда на предприятии, рассказала пресс-служба ведомства.
Карасукский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Новосибирской области возбудил уголовно дело по факту разгерметизации холодильного оборудования на молокозаводе по части 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека».
По данным следствия, днем 20 января на складе цеха по производству мороженого в Купинском молочном комбинате произошла разгерметизация холодильного устройства во время ремонта. В результате пострадали трое сотрудников завода. Как рассказала прокуратура Новосибирской области, один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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