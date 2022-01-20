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общество

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва на молочном заводе в Купино

Фото Новосибирские следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва на молочном заводе в Купино
Фото Новосибирские следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва на молочном заводе в Купино

СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирске Следком возбудил уголовное дело по факту нарушений правил охраны труда на молочном заводе в Купино.

В городе Купино Новосибирской области сегодня произошел взрыв на молочном заводе. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по факту нарушений правил охраны труда на предприятии, рассказала пресс-служба ведомства.

Карасукский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Новосибирской области возбудил уголовно дело по факту разгерметизации холодильного оборудования на молокозаводе по части 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По данным следствия, днем 20 января на складе цеха по производству мороженого в Купинском молочном комбинате произошла разгерметизация холодильного устройства во время ремонта. В результате пострадали трое сотрудников завода. Как рассказала прокуратура Новосибирской области, один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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