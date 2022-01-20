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общество

Пенсии вырастут с 1 февраля 2022 года: сколько будут получать пожилые россияне после индексации на 8,6 %

Фото Пенсии вырастут с 1 февраля 2022 года: сколько будут получать пожилые россияне после индексации на 8,6 %
Фото Пенсии вырастут с 1 февраля 2022 года: сколько будут получать пожилые россияне после индексации на 8,6 %

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

20 декабря Госдума приняла поправки об индексации страховых пенсий в 2022 году на 8,6 %, ранее была проведена индексация на 5,9 %. Обещано, что пенсии неработающим пенсионерам пересчитают с января. Сиб.фм выяснил коэффициент, с помощью которого пенсионер может рассчитать размер прибавки к своей пенсии.

После январской индексации на 5,9 % пенсии выросли в среднем на 1 000 рублей, после индексации на 8,6 % размер прибавки составит примерно 1 400 рублей. А средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рубля в результате индексации на 8,6 %. Это уже объявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

Каждый пенсионер может узнать новый размер своей пенсии.

Нужно исходную пенсию, которая была в последние месяцы 2021 года, умножить на коэффициент 1,086.

Полученная цифра и будет размером новой пенсии в 2022 году. Но необходимо учесть, что часть пенсионеров уже заранее получили в конце декабря январскую пенсию, проиндексированную, как планировалось, на 5,9 %.

Но индексация пенсий ниже уровня инфляции не устроила президента России Владимира Путина.

«Предлагаю... проиндексировать пенсии чуть выше инфляции, сейчас она смотрится как 8,4 процента, – на 8,6 процента.

Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решения», – заявил президент РФ Владимир Путин 12 января на совещании с членами правительства.

Государственная дума проголосовала за инициативу президента 20 января. А председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что индексация пенсий на 8,6 % будет оформлена с 1 января 2022 года, независимо от даты, когда будет принят закон.

Страховые пенсии по старости в России получают 30,8 млн человек.

Напомним, как возрастёт ЕДВ с 1 февраля 2022 года.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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