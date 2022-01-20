Россияне получат по 3000 рублей от соцзащиты 21 января 2022 года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Часть россиян в ближайшие дни получит выплаты от соцзащиты.

Россияне получат выплаты от соцзащиты в размере 3000 рублей в ближайшие дни. Из-за новогодних праздников деньги придут позже, чем обычно, сообщили СМИ.

Выплаты от соцзащиты должны были прийти россиянам еще 16 января 2022 года, однако из-за длительных новогодних праздников график перечисления средств изменился и деньги получателям пособий придут позже. Деньги начнут приходить уже в пятницу, 21 января, и поступят на счета россиян до 26 января. В феврале график восстановится.

Речь идет о выплатах многодетным семьям и малоимущим родителям несовершеннолетних детей. В ближайшие дни деньги от соцзащиты получат беременные женщины и кормящие матери с доходом ниже регионального прожиточного минимума. Сумма пособий зависит от региона проживания получателя денежных средств. Например, в Пермском крае такое пособие составляет 2 987 рублей, сообщает Primpress.