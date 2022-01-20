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общество

Россияне получат по 3000 рублей от соцзащиты 21 января 2022 года

Фото Россияне получат по 3000 рублей от соцзащиты 21 января 2022 года
Фото Россияне получат по 3000 рублей от соцзащиты 21 января 2022 года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Часть россиян в ближайшие дни получит выплаты от соцзащиты.

Россияне получат выплаты от соцзащиты в размере 3000 рублей в ближайшие дни. Из-за новогодних праздников деньги придут позже, чем обычно, сообщили СМИ.

Выплаты от соцзащиты должны были прийти россиянам еще 16 января 2022 года, однако из-за длительных новогодних праздников график перечисления средств изменился и деньги получателям пособий придут позже. Деньги начнут приходить уже в пятницу, 21 января, и поступят на счета россиян до 26 января. В феврале график восстановится.

Речь идет о выплатах многодетным семьям и малоимущим родителям несовершеннолетних детей. В ближайшие дни деньги от соцзащиты получат беременные женщины и кормящие матери с доходом ниже регионального прожиточного минимума. Сумма пособий зависит от региона проживания получателя денежных средств. Например, в Пермском крае такое пособие составляет 2 987 рублей, сообщает Primpress.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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