СК проверяет данные о нападении стаи собак на ребёнка в Новосибирске

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Следователи в Новосибирске проверяют информацию о нападении трёх бездомных собак на ребёнка в Октябрьском районе.

Новосибирские следователи начали проверку по сообщению о нападении собак на девочку в Октябрьском районе города. Один из бродячих псов даже успел укусить ребёнка.

Как уточнили в пресс-службе следственного ведомства, инцидент мог произойти 19 января во дворе дома № 219 на улице Бориса Богаткова.

В рамках доследственной проверки следователи выясняют обстоятельства произошедшего, а также причины и условия инцидента.

Напомним, в начале декабря собака пенсионера в Калининском районе напала на девушку и женщину. Инцидент произошёл на улице Олеко Дундича в Калининском районе, возле дома № 25. Сначала она набросилась на девушку, схватив её за ногу, а затем на женщину.