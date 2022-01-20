Светлая Пасха 2022: какого числа отмечается, главный запрет для верующих

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В 2022 году православный праздник Пасхи выпадает на 24 апреля. Эта дата считается символом Светлого Христого Воскресения. Пасха венчает Великий пост, который продлиться семь недель. Верующие встречают друг друга словами «Христос воскресе» – «Воистину воскресе». А главные украшения праздничного стола – окрашенные яйца и куличи.

По традиции, праздник Пасхи православные всегда отмечают в воскресение. В 2022 года дата торжества выпала на 24 апреля. Главная суть праздник заключается в спасении всех людей от вечной гибели. Иисус Христос воскрес на третий день после распятия на кресте. Своими страданиями и смертью Бог победил смерть и открыл людям дверь в вечную жизнь.

Праздновать Пасху начинают с полуночи. Люди идут в храмы на пасхальное богослужение, неся с собой корзину с куличами и яйцами для освящения.

У верующих главным символом Пасхи является красное яйцо. Православные обмениваются традиционным приветствием «Христос воскресе» – «Воистину воскресе» и поцелуями.

На православную Пасху в Иерусалиме на землю сходит благодатный огонь. Поскольку католики отмечают Пасху раньше, то они и не признают этот факт чудом.

Пасхе предшествует самая строгая неделя Великого поста, посвящённая воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя, о Его страданиях, распятии, смерти на кресте.

В эти дни запрещено ругаться, лгать и не только делать, но и думать о плохих поступках. На Пасху не стоит посещать кладбище, для этого предназначена Радоница.

Мы собрали некоторые приметы на погоду к Пасхе:

Если идет дождь, то и вся весна будет дождливая;

Если небо хмурится, но дождь так и не прошел, — лето будет прохладным;

Если в пасхальный день небо сотрясают раскаты грома и рассекают полоски молний, ждите позднюю и теплую осень;

Если грозы всю неделю до Пасхи не было, осень будет обычной — прохладной и дождливой;

Если на Пасху ударит морозец — ждите теплого и длинного лета;

Если ночь перед Великим воскресеньем ясная, такая, что звезды видно, грядут заморозки.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске впервые экспонируется самая большая коллекция фарфоровых пасхальных яиц. В 2021 году спутник посчитал количество пришедших на пасхальную службу в Новосибирске, а также главные традиции светлого праздника.