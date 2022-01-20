Свое Родное: органические продукты от хозяйств из Сибири с доставкой на дом

Фото предоставлено Россельхозбанком

В последние годы в России активно набирает популярность тренд на экологически чистую продукцию, а рекламные кампании продуктов с приписками «эко» и «органик» стремительно заполоняют информационное пространство. Причем потребитель все чаще выбирает местного производителя, ведь частные фермы и небольшие производства ценят каждого покупателя, а значит особенно тщательно заботятся о качестве.

Однако доступность таких товаров на полках долгое время оставляла желать лучшего. Едва ли не единственным местом встречи фермера и покупателя оставались ярмарки, работа которых в период пандемии стабильностью не отличалась. Решением этой проблемы стал один из ведущих маркетплейсов России Свое Родное от Россельхозбанка.

Несмотря на то, что сервис создан относительно недавно, на нем уже разместились более 6000 фермеров из более чем 70 регионов России. Основная задача маркетплейса – облегчить жизнь как производителям, так и потребителям. Фермерам предоставляется площадка для создания виртуальной витрины продуктов, бесплатные реклама и продвижение, а также содействие в доставке. Покупателям – удобный сервис для выбора нужных продуктов, простота в оплате и доставка прямо до порога.

Маркетплейсом активно пользуются жители Новосибирска. Холодный климат не стал помехой для трудолюбивых региональных производителей натуральных продуктов, что легко подтверждается большим разнообразием продуктов, размещенных ими на площадке Свое Родное.

Так, холодные сибирские вечера можно с удовольствием согреть чашечкой травяного чая от производителя «Иван – ДА». Любители сладкого к чаю могут приобрести у компании натуральную пастилу, бездрожжевые сушки и печенье.

Тем, кому по вкусу скорее соленое, стоит обратить внимание на сыроварню «Cheese Day». В ассортименте этого фермерского магазина присутствуют и нежная буррата, и изысканная страчателла, а также классический французский сыр Валансе, который несомненно заинтересует даже гурманов. Сыр от сезона к сезону разный, но всегда вкусный̆, ведь, по утверждению производителя, делается он из свежего молока с ключевым ингредиентом – любовью.

Еще один сибирский производитель продуктов для здорового образа жизни, разместившийся на маркетплейсе, – «АртДиет» – выпускает полезное и питательное печенье без сахара и сахарозаменителя. Такие продукты подойдут даже людям с диабетом, однако перед покупкой все же стоит проконсультироваться с врачом.

И этим список фермерских продуктов, доступных жителям Новосибирска на площадке Свое Родное, не исчерпывается. Возможность доставки до двери и простота оплаты позволяют с уверенностью утверждать, что Свое Родное – необходимое приложение для любого жителя города, заботящегося о своем здоровье и стремящегося иметь на столе органическую продукцию.