Три института СО РАН могут присоединить к НГУ

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Институт систем информатики им. А. П. Ершова, Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий и Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН планируют передать НГУ.

Председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Валентин Пармон, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и ректор Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаил Федорук обратились в Минобрнауки РФ с просьбой реорганизовать три института СО РАН, присоединив их к НГУ, и получили ответ, что инициативу там поддерживают.

Речь идёт об Институте систем информатики им. А. П. Ершова, Федеральном исследовательском центре информационных и вычислительных технологий и Институте вычислительной математики и математической геофизики СО РАН. Также авторы обращения попросили передать госуниверситету комплекс объектов на Лаврентьева, 6.

В НГУ пояснили, что присоединение возможно только в том случае, если на него дадут согласие коллективы вышеперечисленных организаций и будет выполнен ряд процедур, в том числе получено положительное решение Учёного совета института.

«Соответственно, пока не пройден этот обязательный этап, некорректно обсуждать возможные сроки и предстоящие действия», — приводит РБК ответ университета.

Напомним, ранее в НГУ давали пояснения по поводу проведения «Тотального диктанта» в 2022 году. Руководитель просветительского проекта Ольга Ребковец заявила, что вуз больше не хочет принимать его на своей площадке.