Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Три института СО РАН могут присоединить к НГУ

Фото Три института СО РАН могут присоединить к НГУ
Фото Три института СО РАН могут присоединить к НГУ

Фото: Юлия Юртина / 2ГИС

Институт систем информатики им. А. П. Ершова, Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий и Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН планируют передать НГУ.

Председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Валентин Пармон, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и ректор Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаил Федорук обратились в Минобрнауки РФ с просьбой реорганизовать три института СО РАН, присоединив их к НГУ, и получили ответ, что инициативу там поддерживают.

Речь идёт об Институте систем информатики им. А. П. Ершова, Федеральном исследовательском центре информационных и вычислительных технологий и Институте вычислительной математики и математической геофизики СО РАН. Также авторы обращения попросили передать госуниверситету комплекс объектов на Лаврентьева, 6.

В НГУ пояснили, что присоединение возможно только в том случае, если на него дадут согласие коллективы вышеперечисленных организаций и будет выполнен ряд процедур, в том числе получено положительное решение Учёного совета института.

«Соответственно, пока не пройден этот обязательный этап, некорректно обсуждать возможные сроки и предстоящие действия», — приводит РБК ответ университета.

Напомним, ранее в НГУ давали пояснения по поводу проведения «Тотального диктанта» в 2022 году. Руководитель просветительского проекта Ольга Ребковец заявила, что вуз больше не хочет принимать его на своей площадке.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20423
Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
13828
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
12580
Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело
12268
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
11938
Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
7822
«Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января
7545
В России у 780 человек подтвердился «омикрон» – карта заражений новым штаммом