В Красноярском крае могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов

Фото Густаво Зырянова
Студентов вузов, колледжей и техникумов в Красноярском крае могут обязать проходить вакцинацию от коронавируса, заявил 20 января глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.
Всего 54,6 % учащихся вузов, колледжей и техникумов в Красноярском крае привились от коронавируса — это низкий показатель, сообщил 20 января главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. В связи с этим власти рассматривают возможность введения для студентов обязательной вакцинации, добавил он.
Сейчас в Роспотребнадзоре решают, вносить ли в постановление об обязательной вакцинации пункт о совершеннолетних студентах, пишет «Проспект Мира».
Напомним, что пока в Красноярском крае прививаться обязывают пожилых людей и сотрудников некоторых сфер.
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