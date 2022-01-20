В Красноярском крае могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов

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Студентов вузов, колледжей и техникумов в Красноярском крае могут обязать проходить вакцинацию от коронавируса, заявил 20 января глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Всего 54,6 % учащихся вузов, колледжей и техникумов в Красноярском крае привились от коронавируса — это низкий показатель, сообщил 20 января главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. В связи с этим власти рассматривают возможность введения для студентов обязательной вакцинации, добавил он.

Сейчас в Роспотребнадзоре решают, вносить ли в постановление об обязательной вакцинации пункт о совершеннолетних студентах, пишет «Проспект Мира».

Напомним, что пока в Красноярском крае прививаться обязывают пожилых людей и сотрудников некоторых сфер.