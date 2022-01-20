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В метро Новосибирска установили новые турникеты

Фото В метро Новосибирска установили новые турникеты
Фото В метро Новосибирска установили новые турникеты

Фото с сайта Новосибирского метрополитена

На станции «Речной вокзал» запустили семь новых турникетов.

На станции Новосибирского метрополитена заработали установленные в январе турникеты. Семь новых пропускных устройств запустили на третьем входе второго вестибюля станции «Речной вокзал». Жители города уже прозвали их «космическими» из-за стального цвета и блестящего покрытия.

Фото В метро Новосибирска установили новые турникеты 2

«Новые турникеты обладают целым рядом преимуществ: они обеспечивают пропуск большего количества пассажиров, намного безопаснее, чем турникеты с выдвижными створками», — отмечено на сайте метрополитена Новосибирска.

Проход через новые пропускные устройства возможен как по всем видам платёжных карт, так и по жетонам.

«Работы по установке современных турникетов на станциях Новосибирского метрополитена будут продолжаться согласно плану», — сообщили в пресс-службе метро.

Как ранее писал Сиб.фм, первые турникеты нового типа заработали на станции «Речной вокзал» в декабре 2021 года.

Напомним, новую станцию метро «Спортивная» планируют сдать в эксплуатацию 1 сентября 2022 года.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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