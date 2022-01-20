В Новосибирске открыли памятник участнику расстрельной тройки НКВД Роману Руденко

Фото пресс-службы прокуратуры Новосибирской области

В Новосибирске 20 января открыли памятник генпрокурору СССР, участнику расстрельной тройки НКВД и главному обвинителю Нюрнбергского процесса.Присутствующие возложили цветы к скульптуре.

В Новосибирске появился памятник бывшему генпрокурору СССР Роману Руденко, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Он был главным обвинителем от страны на Нюрнбергском процессе и принимал участие в массовых расстрелах людей во время сталинских репрессий.

Торжественное открытие памятника прошло 20 января у здания управления генпрокуратуры РФ по СФО по адресу улица Нижегородская, 6. В прокуратуре рассказали, что памятник бывшему генеральному прокурору СССР Роману Руденко был открыт в честь 300-летия с момента образования российской прокуратуры.

В открытии памятника поучаствовали заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин, губернатор региона Андрей Травников, председатель новосибирского ЗакСо Андрей Шимкив, глава Новосибирска Анатолий Локоть, а также руководители и сотрудники из числа служащих правоохранительных органов Новосибирской области. Участники мероприятия отметили, что открытие памятника позволит сохранить память о деятеле прокуратуры, который внес весомый вклад в сохранение законности и правопорядка в государстве.

Роман Руденко возглавлял прокуратуру СССР больше 27 лет. Во время сталинских репрессий Руденко занимал должность прокурора Донецкой области, он входил в расстрельную тройку НКВД и лично принимал участие в массовых расстрелах граждан. Позднее, в 70-х гг., готовил для Политбюро ЦК КПСС документы по преследованию диссидентов.

Однако самым выдающимся достижением Руденко стала его роль на Нюрнбергском процессе. Он был главным обвинителем от СССР и вел допрос Геринга. Эксперты отмечают, что мастерство обвинителя позволило доказать преступления нацистов и вынудило многих из них признаться в содеянном.

За свою работу Руденко награжден званием героя социалистического труда, шестью орденами Ленина, орденами Октябрьской революции и трудового Красного знамени, а также медалями.

Авторство памятника принадлежит скульптору Павлу Маркову и архитектору Максиму Салахову.