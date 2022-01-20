В Новосибирске проведут тестовый матч по волейболу с соблюдением требований FIVB-2022

Фото pixabay.com

В преддверии чемпионата мира по волейболу FIVB-2022 на «Локомотив-Арене» в Новосибирске проведут тестовый матч с соблюдением всех требований к организации международного первенства, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В Новосибирске продолжается подготовка к чемпионату мира по волейболу FIVB-2022. «Локомотив-Арену», на которой пройдут игры, посетили с инспекцией представители Международной федерации волейбола.

12 февраля на площадке пройдёт тестовый матч, максимально приближенный к реальному матчу первенства. Сыграют команды Суперлиги: местный «Локомотив» и красноярский «Енисей».

«В рамках тестового мероприятия будут проверяться такие направления, как медицинское сопровождение, ТВ-трансляция, зонирование пространства (распределение потоков, распределение помещений), обеспечение безопасности, спортивная презентация», — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Напомним, что чемпионат мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году впервые в истории пройдёт в России. Он начнётся с 26 августа, а завершится 11 сентября. Сиб.фм ранее писал о том, какие команды сыграют в Новосибирске.