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общество

В Новосибирске школьников начали записывать на вакцинацию от COVID-19

Фото В Новосибирске школьников начали записывать на вакцинацию от COVID-19
Фото В Новосибирске школьников начали записывать на вакцинацию от COVID-19

Фото Густаво Зырянова

В одной из школ Кировского района Новосибирска 20 января начали записывать учащихся на вакцинацию от коронавируса. Об этом Сиб.фм рассказали родители.

20 января в одной из школ в Кировском районе Новосибирска объявили о начале записи учащихся на вакцинацию от COVID-19. Ниже Сиб.фм публикует текст сообщения, которое получили днём в четверг родители школьников.

«Желающие на проведение профилактической прививки от COVID-19, прошу сообщить классному руководителю лично. Прививка делается с 12 до 17 лет включительно (5–11 классы)».

Сроки начала прививочной кампании и другие детали пока не уточняются. Получить комментарий в учебном заведении не удалось, так как медработника не было на месте.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области заявили, что вакцина, предназначенная для несовершеннолетних («Спутник М»), в регион ещё не поступала. О поставке будет сообщено.

Напомним, что вакцина против COVID-19 для подростков была зарегистрирована в ноябре 2021 года. Как и «Спутник V», это двухкомпонентный препарат, но имеющий более слабую дозировку.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в конце 2021 года говорил о том, что в регионе готовятся к старту вакцинации школьников, но сроки не называл, поскольку дата поставки препарата была неизвестна. Также он отмечал, что прививать подростков следует в школах, чтобы они лишний раз не посещали поликлиники, где высока вероятность заражения.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирск
школьники
коронавирус
вакцинация
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