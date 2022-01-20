В Новосибирске сотрудники ушли на удаленку после заявления Мишустина

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Сотрудники новосибирской компании ушли на удаленку после заявления Михаила Мишустина.

Часть предприятий в Новосибирске отреагировали на призыв премьер-министра РФ Михаила Мишустина перевести сотрудников на удаленный режим работы. Об этом СМИ сообщили представители компаний.

После призыва премьер-министра РФ Михаила Мишустина к компаниям перевести сотрудников на удаленный режим работы из-за распространения «омикрона» на территории страны, некоторые новосибирские компании перевели работников на дистант. Например, теперь на удаленке работает часть сотрудников «Ростелекома». В офисах компании осталось 30 % работников, у каждого есть действующий ковид-сертификат.

А вот на Новосибирском заводе химконцентратов и в Сибирской генерирующей компании отправлять офисных работников на дистант пока не стали, сообщает АиФ-Новосибирск.