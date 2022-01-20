Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске сотрудники ушли на удаленку после заявления Мишустина

Фото В Новосибирске сотрудники ушли на удаленку после заявления Мишустина
Фото В Новосибирске сотрудники ушли на удаленку после заявления Мишустина

Pixabay.com

Сотрудники новосибирской компании ушли на удаленку после заявления Михаила Мишустина.

Часть предприятий в Новосибирске отреагировали на призыв премьер-министра РФ Михаила Мишустина перевести сотрудников на удаленный режим работы. Об этом СМИ сообщили представители компаний.

После призыва премьер-министра РФ Михаила Мишустина к компаниям перевести сотрудников на удаленный режим работы из-за распространения «омикрона» на территории страны, некоторые новосибирские компании перевели работников на дистант. Например, теперь на удаленке работает часть сотрудников «Ростелекома». В офисах компании осталось 30 % работников, у каждого есть действующий ковид-сертификат.

А вот на Новосибирском заводе химконцентратов и в Сибирской генерирующей компании отправлять офисных работников на дистант пока не стали, сообщает АиФ-Новосибирск.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20166
Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
13556
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
12333
Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело
12002
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
11647
Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
7653
«Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января
7284
В России у 780 человек подтвердился «омикрон» – карта заражений новым штаммом