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В Новосибирске учащихся трёх школ начнут поить молоком на переменах

Фото В Новосибирске учащихся трёх школ начнут поить молоком на переменах
Фото В Новосибирске учащихся трёх школ начнут поить молоком на переменах

Фото pixabay.com

Ученикам трёх новосибирских школ начнут давать на перемене перед предпоследним уроком молоко для восполнения дефицита полезных веществ, сообщила детский омбудсмен Надежда Болтенко.

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора запускает в Новосибирской области проект для укрепления здоровья школьников, в рамках которого им будут давать молоко.

На первой стадии проект будет экспериментальным, поэтому заработает в трёх учебных заведениях Новосибирска: МБОУ «Санаторная школа-интернат № 133», МАОУ Вторая Новосибирская гимназия и МБОУ «Лицей № 136».

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Публикация от Надежда Болтенко (@boltenko_nadezhda)

«В течение двух месяцев дети будут получать школьное молоко в формате дополнительного питания на перемене предпоследнего урока в классных аудиториях, перед его употреблением руки будут обрабатываться влажными гигиеническими салфетками», сообщила в своём Instagram уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Включение молока в рацион учащихся позволит восполнить дефицит ряда полезных веществ в их организме, а значит усилит здоровье в целом, уверены в НИИ гигиены.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о рекомендациях по питанию для школьников, составленных Роспотребнадзором.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

школы
Болтенко Надежда
Новосибирск
школьники
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