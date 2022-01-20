В Новосибирске учащихся трёх школ начнут поить молоком на переменах

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Ученикам трёх новосибирских школ начнут давать на перемене перед предпоследним уроком молоко для восполнения дефицита полезных веществ, сообщила детский омбудсмен Надежда Болтенко.

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора запускает в Новосибирской области проект для укрепления здоровья школьников, в рамках которого им будут давать молоко.

На первой стадии проект будет экспериментальным, поэтому заработает в трёх учебных заведениях Новосибирска: МБОУ «Санаторная школа-интернат № 133», МАОУ Вторая Новосибирская гимназия и МБОУ «Лицей № 136».

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«В течение двух месяцев дети будут получать школьное молоко в формате дополнительного питания на перемене предпоследнего урока в классных аудиториях, перед его употреблением руки будут обрабатываться влажными гигиеническими салфетками», — сообщила в своём Instagram уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Включение молока в рацион учащихся позволит восполнить дефицит ряда полезных веществ в их организме, а значит усилит здоровье в целом, уверены в НИИ гигиены.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о рекомендациях по питанию для школьников, составленных Роспотребнадзором.