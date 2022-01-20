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В Новосибирске вернутся к строительству пешеходного моста на въезде в Первомайский район

Фото В Новосибирске вернутся к строительству пешеходного моста на въезде в Первомайский район
Фото В Новосибирске вернутся к строительству пешеходного моста на въезде в Первомайский район

Фото pixabay.com

Пешеходный мост на въезде в Первомайский район в Новосибирске необходим, к вопросу его строительства необходимо вернуться, заявил мэр Анатолий Локоть.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, на въезде в Первомайский район, на разъезде Иня, должен появиться пешеходный мост.

«В рамках реализации проекта «Городская электричка» актуальность этого перехода чрезвычайно важна», — отметил он.

Напомним, что вопрос строительства этого моста поднимался неоднократно, поскольку жители Первомайки вынуждены пользоваться единственным регулируемым переходом на огромной транспортной развязке.

На сегодняшний день вся проектная документация готова, экспертиза по ней выполнена. Строить данный мост можно круглогодично, а обойдётся он в 226,7 млн рублей.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

мост
Новосибирск
Локоть
Иня
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