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В Новосибирской области увеличат сумму социального сертификата на покупку жилья для детей-сирот

Фото В Новосибирской области увеличат сумму социального сертификата на покупку жилья для детей-сирот
Фото В Новосибирской области увеличат сумму социального сертификата на покупку жилья для детей-сирот

Фото pixabay.com

В 2022 году в Новосибирской области усилят поддержку детей-сирот при покупке жилья — сумму социального сертификата на его приобретение увеличат от 1,8 млн рублей до 2,3 млн, сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2021 году в Новосибирской области были полностью освоены средства, направленные на обеспечение жильём детей-сирот (1,3 млрд рублей). В сравнении с 2020 годом квартиры получили вдвое больше несовершеннолетних.

В нынешнем году материальную поддержку таких детей при приобретении жилья планируется усилить, сообщает пресс-служба регионального правительства. Сумму социального сертификата на покупку недвижимости рассчитывают увеличить от 1,8 млн рублей до 2,3 млн рублей в зависимости от муниципального образования.

Напомним, что бюджет текущего года на обеспечение детей-сирот жильём составляет 1,7 млрд рублей. На эту сумму можно будет приобрести порядка 800 квартир. В целом в регионе нуждаются в жилье около трёх тысяч несовершеннолетних.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
жильё
дети-сироты
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