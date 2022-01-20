В России выявили более 38 тысяч новых случаев коронавируса

Фото Густаво Зырянова

За последние 24 часа в России зарегистрировали 38 850 случаев заражения COVID-19 — почти на пять тысяч больше, чем днём ранее.

В России зарегистрировали ещё 38 850 случаев заражения коронавирусом, сообщил 20 января оперативный штаб. Из числа заболевших у 56,2 % выявлен штамм «дельта», уточняет sova.info.

В медучреждения с диагнозом COVID-19 и подозрением на него доставлены 9 167 человек — на 3,8 % меньше, чем днём ранее, хотя новых случаев зафиксировано почти на пять тысяч больше.

Уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране, по последним данным, составляет 63,7 %. Вакцинацию полностью прошли 76,5 млн граждан.





