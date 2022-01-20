Военные объяснили, почему самолет в Новосибирске пролетел в нескольких метрах от людей

Пресс-служба ЦВО

В Новосибирске военный самолет на низкой высоте пролетел над Обским водохранилищем.

Военный самолет в Новосибирске пролетел в нескольких метрах надо льдом Обского водохранилища. Очевидцы опубликовали кадры с воздушным судном в соцсетях. В пресс-службе Центрального военного округа рассказали, что это были учения.

В ходе учебно-тренировочных полетов в Сибири молодые летчики транспортной авиации Центрального военного округа отработали полеты на малой высоте. Лейтенанты, выпускники 2021 года, управляли самолетами Ан-12 и Ан-26 под руководством опытных инструкторов. Военные выполнили элементы простого пилотажа над безориентирной местностью, полеты в зону и по кругу. Также летный состав отработал технику пилотировании при полетах на предельно малых высотах.

В тренировочных полетах были задействованы несколько самолетов Ан-12 и Ан-26 и 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.