Три человека пострадали при взрыве на молочном заводе под Новосибирском

Фото Прокуратуры Новосибирской области

В четверг, 20 января, в результате взрыва на молочном заводе в Купинском районе Новосибирской области пострадали 3 человека.

В Купинском районе Новосибирска в результате инцидента на молочном комбинате пострадали три человека. Об этом сообщает Прокуратура Новосибирской области.

По данным надзорного ведомства, ЧП произошло днём 20 января. На складе готовой продукции ООО «Купинское мороженное» в ходе ремонта морозильной системы произошел хлопок испарителя охладительной системы. Telegram-канал Mash Siberia отмечает, что взорвался азот во время заправки холодильной установки. В результате обрушилась стена площадью 15 квадратных метров.

Пострадали три человека, все они были госпитализированы. По данным регионального Минздрава, двое человек находятся в хирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести, один — в реанимации. На месте работает прокурор Купинского района. В настоящее время идет проверка соблюдения требований охраны труда. Сиб.фм следит за развитием событий.

Напомним, в мае 2020 года взорвался паровой котёл на молочном заводе в Маслянинском районе. В результате происшествия пострадали два человека, и обрушились части стены и кровли здания.