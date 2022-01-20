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Три человека пострадали при взрыве на молочном заводе под Новосибирском

Фото Три человека пострадали при взрыве на молочном заводе под Новосибирском
Фото Три человека пострадали при взрыве на молочном заводе под Новосибирском

Фото Прокуратуры Новосибирской области

В четверг, 20 января, в результате взрыва на молочном заводе в Купинском районе Новосибирской области пострадали 3 человека.

В Купинском районе Новосибирска в результате инцидента на молочном комбинате пострадали три человека. Об этом сообщает Прокуратура Новосибирской области.

По данным надзорного ведомства, ЧП произошло днём 20 января. На складе готовой продукции ООО «Купинское мороженное» в ходе ремонта морозильной системы произошел хлопок испарителя охладительной системы. Telegram-канал Mash Siberia отмечает, что взорвался азот во время заправки холодильной установки. В результате обрушилась стена площадью 15 квадратных метров.

Фото Три человека пострадали при взрыве на молочном заводе под Новосибирском 2

Пострадали три человека, все они были госпитализированы. По данным регионального Минздрава, двое человек находятся в хирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести, один — в реанимации. На месте работает прокурор Купинского района. В настоящее время идет проверка соблюдения требований охраны труда. Сиб.фм следит за развитием событий.

Напомним, в мае 2020 года взорвался паровой котёл на молочном заводе в Маслянинском районе. В результате происшествия пострадали два человека, и обрушились части стены и кровли здания.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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