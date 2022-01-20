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В Новосибирске замглавы УФССП задержана по подозрению в получении взятки

Фото В Новосибирске замглавы УФССП задержана по подозрению в получении взятки
Фото В Новосибирске замглавы УФССП задержана по подозрению в получении взятки

Фото с сайта Управления ФССП России по Новосибирской области

В Новосибирске полицейские задержали заместителя руководителя регионального Управления ФССП Елену Кириллову по подозрению в получении взятки.

Замглавы Управления федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области Елену Кириллову заподозрили в получении взятки в 2018 году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По версии следствия, Кириллова, будучи начальником отдела ФССП по Ленинскому району Новосибирска, помогла должнику с невыплатой в размере 6 миллионов рублей выехать за пределы России. Предполагается, что за свои услуги Кириллова получила вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. По сведениям журналистов, должник – топ-менеджер компании «ИТЭЛМА».

В пресс-службе Управления ФССП по Новосибирской области опубликованную информацию журналисту Сиб.фм не подтвердили, но и не опровергли, попросив написать официальный запрос.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Новосибирске назвали самую большую взятку 2021 года.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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