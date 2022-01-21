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общество

Новая выплата 5000 на детей с 5 по 9 классы: как получить в январе 2022

Фото Новая выплата 5000 на детей с 5 по 9 классы: как получить в январе 2022
Фото Новая выплата 5000 на детей с 5 по 9 классы: как получить в январе 2022

Фото: pixabay.com, Сиб.фм

Новую единовременную выплату в размере 5000 рублей смогут получить семьи с детьми, которые учатся с 5 по 9 классы. Денежная выплата станет некой компенсацией за путешествие детей по региону.

Член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков в интервью PRIMPRESS сообщил о том, что единовременное пособие в размере 5000 рублей будет доступно для родителей большинства школьников.

Фото Новая выплата 5000 на детей с 5 по 9 классы: как получить в январе 2022 2

Финансовая поддержка будет некой компенсацией за путешествие детей по региону. Речь идет о путешествиях на выходных по местам, которые расположены относительно недалеко от дома.

Предполагается, что дети будут отправляться в разные маршруты по региону на два дня. При этом по пути школьникам вместе с сопровождающими — родителями или другими взрослыми придется ночевать.

Фото Новая выплата 5000 на детей с 5 по 9 классы: как получить в январе 2022 3

На начальном этапе деньги на компенсации планируют выделить для 18 регионов России, на эти цели предусмотрено 500 млн рублей. Позже программу распространят уже на всю страну.

Согласно условиям, выплату в размере 5000 рублей смогут получить родители детей, которые обучаются с 5-го по 9-й классы. Школы будут направлять заявки на получение финансирования в местные администрации, после чего деньги уже будут перечислять на счета родителей. Точная дата старта программы пока не известна, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Фото Новая выплата 5000 на детей с 5 по 9 классы: как получить в январе 2022 4

Ранее, Сиб.фм писал о том, что каждый одиннадцатый житель Новосибирска откладывает деньги на пенсию. Когда Путин объявит о новых выплатах 10000 рублей на детей, а также российские семьи с детьми получат крупную выплату в размере 700 тысяч рублей.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
компенсации
деньги
школьники
пособия
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