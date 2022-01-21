Новая выплата 5000 на детей с 5 по 9 классы: как получить в январе 2022

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Новую единовременную выплату в размере 5000 рублей смогут получить семьи с детьми, которые учатся с 5 по 9 классы. Денежная выплата станет некой компенсацией за путешествие детей по региону.

Член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков в интервью PRIMPRESS сообщил о том, что единовременное пособие в размере 5000 рублей будет доступно для родителей большинства школьников.

Финансовая поддержка будет некой компенсацией за путешествие детей по региону. Речь идет о путешествиях на выходных по местам, которые расположены относительно недалеко от дома.

Предполагается, что дети будут отправляться в разные маршруты по региону на два дня. При этом по пути школьникам вместе с сопровождающими — родителями или другими взрослыми придется ночевать.

На начальном этапе деньги на компенсации планируют выделить для 18 регионов России, на эти цели предусмотрено 500 млн рублей. Позже программу распространят уже на всю страну.

Согласно условиям, выплату в размере 5000 рублей смогут получить родители детей, которые обучаются с 5-го по 9-й классы. Школы будут направлять заявки на получение финансирования в местные администрации, после чего деньги уже будут перечислять на счета родителей. Точная дата старта программы пока не известна, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что каждый одиннадцатый житель Новосибирска откладывает деньги на пенсию. Когда Путин объявит о новых выплатах 10000 рублей на детей, а также российские семьи с детьми получат крупную выплату в размере 700 тысяч рублей.