Прокуратура Новосибирска требует конфисковать квартиру тёщи Покушалова

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Прокуратура Новосибирска хочет изъять еще одну квартиру Покушалова в пользу государства.

Новосибирская прокуратура требует изъять в пользу государства квартиру тещи кадиохирурга Евгения Покушалова. Об этом сообщили СМИ.

Прокуратура выдвинула требование конфисковать у Покушалова третью квартиру, оформленную на мать жены доктора. Ранее суд конфисковал у Евгения Покушалова две квартиры в США. Гособвинение считает, что недвижимость приобретена на нетрудовые доходы. Квартира стоимостью в 37 миллионов рублей в новосибирском Академгородке была куплена в 2015 года. А в 2019 году ФСБ Новосибирской области выявила хищения в 1,9 миллиарда рублей в клинике Мешалкина, где Покушалов был заместителем директора.

Помимо квартиры, прокуратура хочет конфисковать у врача 1,5 миллиона рублей, порядка 260 тысяч долларов и 12 тысяч евро, сообщает РБК.