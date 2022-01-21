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Прокуратура Новосибирска требует конфисковать квартиру тёщи Покушалова

Фото Прокуратура Новосибирска требует конфисковать квартиру тёщи Покушалова
Фото Прокуратура Новосибирска требует конфисковать квартиру тёщи Покушалова

Pixabay.com

Прокуратура Новосибирска хочет изъять еще одну квартиру Покушалова в пользу государства.

Новосибирская прокуратура требует изъять в пользу государства квартиру тещи кадиохирурга Евгения Покушалова. Об этом сообщили СМИ.

Прокуратура выдвинула требование конфисковать у Покушалова третью квартиру, оформленную на мать жены доктора. Ранее суд конфисковал у Евгения Покушалова две квартиры в США. Гособвинение считает, что недвижимость приобретена на нетрудовые доходы. Квартира стоимостью в 37 миллионов рублей в новосибирском Академгородке была куплена в 2015 года. А в 2019 году ФСБ Новосибирской области выявила хищения в 1,9 миллиарда рублей в клинике Мешалкина, где Покушалов был заместителем директора.

Помимо квартиры, прокуратура хочет конфисковать у врача 1,5 миллиона рублей, порядка 260 тысяч долларов и 12 тысяч евро, сообщает РБК.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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